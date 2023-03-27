Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman çıkacak? - Mart 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de yaptığı açıklamada torba yasa teklifinin toplam 16 maddeden oluştuğunu söyledi. Elitaş, "Önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye düşünüyorum" dedi. Elitaş birkaç saat sonra yaptığı açıklamada emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini, bunun için 16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave edildiğini kaydetti.18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.Ayrıca düzenleme ile Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.Geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin onbir ay yirmidokuz güne kadar çıkarılması, çalıştırıldıkları kurumun ihtiyacı doğrultusunda işçilerin yıl boyunca çalışmasına imkânsağlanıyor, çalışma süresinin uzatılması sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin, deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülüyor.Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi öngörülüyor.Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenleniyor.Elitaş ''Bağkur'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 alanlar sayın Cumhurbaşkanımızın 2 gün önce verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. En çok bundan faydalanacak olanlar SSK'lılar, Bağkur'lular olacaklar. Bu sene emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin EYT kapsamında gelen vatandaşlarımız da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. 6 milyon kısım sanırım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. 7 bin 500 liranın altında kim varsa 7 bin lira alanda 7 bin 500 liraya 5 bin 500 alanda 7 bin 500 liraya çıkmış olacak'' dedi.Torba yasada yer alan diğer düzenlemelere de değinen Elitaş ''Muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıklar vardı. Milli mücadeleye iştirak eden bu sebeple kendilerine istiklal madalyası verilmiş olanlar ile Kore savaşına katılmış, Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katılmış Türk vatandaşların vefatları nedeniyle dul ve yetimlere bağlanan maaş vardı. Asgari ücret tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız'' dedi.Geçici işçilere de değinen Elitaş şunları kaydetti: ''Bunlardan 6 ay az süre ile çalışanlar vardı. Mevsimlik işçiler vardı. Dedik ki 6 aydan fazla çalıştırılanlar, 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşta 6 ayın üzerinde 5 ay daha çalışılabilir demiştik. Yeni düzenleme ile bunun 11 ay 29 gün çalıştırılacak ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa, ilgili Bakanlığın izni ile çalıştırılma imkanı elde etmiş olacaklar. Geçici işçilerin çalıştıkları kurumda kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Geçici işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda boşluk olduğu halde kurum ilan edecek, kıdem sırasına göre kendisinde hala çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte kadrolu işçi haline döndürmüş olacak.''Elitaş, 6 Şubat'taki depremlerde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün madalyası, yabancılara üstün fedakarlık ödülü verilmesi çalışma yapıldığını aktardı.Elitaş kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.