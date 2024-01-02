TFF Başkanı istifa etti mi? Mehmet Büyükekşi istifa etti mi?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi kriz yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri Atatürk pankartının kabul edilmediğini açıklaması sonrası Suudi Arabistan otoritelerinin, İstiklal Marşı'nın okunmasına karşı çıktıkları ve Atatürk ile ilgili hiçbir şeyin stadyuma sokulmamasına dair karar aldığı kaydedildi. Böyle olunca Türkiye'nin iki en büyük kulübü maça çıkmama kararı alarak yurda dönüş için hazırlıklara başladı. Hem Süper Lig kulüplerinden hem de siyaset camiasından tepkiler yükseldi.





Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan'da yaşanan skandalın ardından Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu ülkeye alınmasında büyük rol oynayan Türkiye Futbol Federasyonu'nda hareketli saatler yaşanıyor.

Riyad'da Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk posterleri ve pankartlarıyla sahaya çıkmasına izin vermemesi sonrası konu siyasetin 1 numaralı gündemi oldu. TFF'den ise şu ana kadar Suudi Arabistan'da neler yaşandığıyla ilgili tek kelime açıklama yapılmadı. Bu ülkeyle imzalanan protokolde neler yazıldığı, ihmal olup olmadığı netleşmedi.

Son 3 haftada yaşanan hakem yumruklama, takımı sahadan çekme ve finalin oynanmaması gelişmeleri üzerine, kulüplerin bir bölümünün de tepksini çeken Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetiminin görevi bırakıp olağanüstü seçim kararı alacağı kulislerde konuşuluyor.

Yaşananların ardından Odatv'nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istedi.

Süper Kupa maçına giden taraftarlar da "Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Türk futbolseverler sosyal medyada iki takıma da maça çıkmama ve yurda dönme çağrısında bulundu. Twitter'da 'Sahaya çıkmayın' ifadeleri gündem oldu.

İki takım da bu çağrıları dinleyerek Süper Final'e çıkamama kararı alarak yurda dönmek üzere hazırlıklarına başladı.

Yaşananların sorumlusu olarak ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gösterildi. Hem finalin oynandığı tarihler hem de oynandığı yer uzun süredir tepki çekiyordu.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulübünden oyuncuların tatil gününde hem de Suudi Arabistan'da final oynanmasının yanlış olduğuna dair eleştiriler yükselmişti.