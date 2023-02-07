Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu?

Tekrar deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinde ortaya iddialar sonrası bu sorunun cevabı kamuoyunda merak ediliyor. Bu ve benzeri iddialarla iligli AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı geldi. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Adıyaman, Malatya artçı yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu? İşte AFAD'ın açıklaması...
TEKRAR DEPREM OLACAK MI?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti. AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI
AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:
Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 7.4'LÜK DEPREM HANGİ İLLERİ ETKİLEDİ?
Kahramanmaraş,
Hatay,
Gaziantep,
Osmaniye,
Adıyaman,
Adana,
Malatya,
Şanlıurfa,
Diyarbakır TEKRAR DEPREM BEKLENİYOR MU?
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili "Deprem Doğu Anadolu Fayı'ndaki bir bölümü tetikledi. Bu bölgedeki depremler Nurdağı'na doğru olan fayı tetikleyebilir.
Uzun zamandır burada deprem olmuyordu. 7.4'lük büyük depremdeki ana fay Doğu Anadolu Fayı'nda gelen deprem değil. Çok uzakta meydana gelmiş. Hala bir tehlike mevcut maalesef ki." dedi. KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
Depremin kaç saniye sürdüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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