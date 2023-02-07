Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu?

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.Kahramanmaraş,Hatay,Gaziantep,Osmaniye,Adıyaman,Adana,Malatya,Şanlıurfa,DiyarbakırİTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili "Deprem Doğu Anadolu Fayı'ndaki bir bölümü tetikledi. Bu bölgedeki depremler Nurdağı'na doğru olan fayı tetikleyebilir.Uzun zamandır burada deprem olmuyordu. 7.4'lük büyük depremdeki ana fay Doğu Anadolu Fayı'nda gelen deprem değil. Çok uzakta meydana gelmiş. Hala bir tehlike mevcut maalesef ki." dedi.Depremin kaç saniye sürdüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı.