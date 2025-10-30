Tedesco'dan İsmail Yüksek'e tebrik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek'e jest geldi.
Son maçlarda yakaladığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İsmail Yüksek'e Teknik Direktör Domenico Tedesco'dan tebrik geldi.
İtalyan çalıştırıcının sık sık İsmail'le özel görüşmeler yaptığı ve saha içi analizler yaptığı kaydedildi. Deneyimli hocanın Gaziantep deplasmanında gelen 3 puan sonrası da 27 yaşındaki milli futbolcuyu tebrik ettiği vurgulandı.
PERFORMANSI
Bu sezon 13 maçta forma giyen milli yıldız, 1 asistlik performans sergiledi.
