Haber Tarihi: 08 Mart 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 15:55

Taksim metrosu kapalı mı? 8 Mart 2024 Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?

Taksim metro kapalı mı? Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği'nin kararıyla 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Taksim Şişhane metro istasyonunun kapatıldığı ifade edildi. Peki, Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?

Taksim metrosu kapalı mı? 8 Mart 2024 Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?
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İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
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