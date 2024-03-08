Taksim metrosu kapalı mı? 8 Mart 2024 Şişhane Taksim metrosu M2 ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.



Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.



Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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