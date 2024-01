Survivor Furkan Kızılay kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Furkan Kızılay evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....



SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?



Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de dünyaya geldi. Babası Emin Kızılay ve annesi Mine Kızılay'dır. İstanbul Bakırköyspor'da lisanslı tenisçi olarak spor kariyerine başladı ve aynı zamanda kayak ve yüzme konusunda da başarılı bir sporcu olarak yetişti. Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümünden mezun oldu.



Sinema filmleri, televizyon dizileri ve reklamlarda oyunculuk yapan Furkan Kızılay, aynı zamanda bir fitness öğretmeni ve antrenördür. Şarkıcılık da yapan Kızılay, 2009 yılında ilk albümü 'Aşksın Sen'i çıkardı.



Furkan Kızılay, 2002-2004 yılları arasında Birol Güven'in dizisi 'Çocuklar Duymasın'da önemli bir rol oynadı. Ayrıca, 2017 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yer aldı ve 2022 yılında Survivor All Star yarışmacı kadrosunda yer aldı.



Furkan Kızılay'ın Özel Yaşamı



Furkan Kızılay, 1.71 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Bekardır ve 2022 itibarıyla 32 yaşındadır.



Furkan Kızılay'ın Kariyeri



Furkan Kızılay, sinema filmleri, televizyon dizileri ve müzik kariyeri ile dikkat çekmektedir. 2007 yılında 'Emret Komutanım Şah Mat' filmiyle sinema kariyerine adım attı. Ayrıca, 2015 yapımı 'Hannas: Karanlıkta Saklanan' ve 2016 yapımı 'Kolpaçino 3. Devre' filmlerinde rol aldı.



Televizyon dünyasında 2002-2014 yılları arasında 'Çocuklar Duymasın' dizisinde, 2017 yapımı 'Meryem' dizisinde ve 2017-2018 tarihlerinde yayınlanan 'Aslan Ailem' dizisinde başarılı performans sergiledi.



Müzik kariyerinde ise 2009 yılında çıkardığı 'Aşksın Sen' albümüyle tanındı. Ardından 'Her Şey Senle' (2010), 'Karamel Kokun' (2011), 'Ecem' (2014), 'Vura Vura' (2014) ve 'Alsam Seni' (ft. Can Doe, 2020) adlı albümleriyle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.



SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ



FURKAN KIZILAY INSTAGRAM HESABI





Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Furkan Kızılay, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Furkan Kızılay'in Instagram hesabı (@furkankizilay)'dır.