Haber Tarihi: 21 Şubat 2024 15:03 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 15:03

Survivor Derya neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir?

Survivor'un unutulmaz isimlerinden Derya Durmuşlar'ın genç yaşında hayatını kaybetmesi, izleyicileri ve sevenlerini derinden üzdü. Peki, Survivor Derya Durmuşlar kimdir, Survivor Derya neden öldü?

Survivor Derya neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir?
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Survivor'un unutulmaz isimlerinden Derya Durmuşlar'ın genç yaşında hayatını kaybetmesi, izleyicileri ve sevenlerini derinden üzdü. Peki, Survivor Derya Durmuşlar kimdir ve neden öldü?

DERYA DURMUŞLAR KİMDİR?

Survivor 2019'da ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı, 12 yıl öncesine dönerek Survivor Türkiye Birincisi olan Derya Durmuşlar'ı anmıştı. Gösterdiği performansla dikkat çeken ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Durmuşlar, Survivor Yunanistan'da Türkiye Birincisi olarak tanınıyordu. Ancak, Çanakkale'de geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Gelibolu ilçesi yakınlarında eşiyle birlikte motosiklet kazası geçiren Durmuşlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi kazayı kırıklarla atlarken, Derya Durmuşlar maalesef yaşamını yitirdi.

SURVIVOR DERYA NEDEN ÖLDÜ?

Derya Durmuşlar, eşiyle birlikte geçirdiği bir motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında birinci olmuş ve 250 bin euro para ödülü kazanmıştı ancak hayatının en önemli mücadelesini verdiği kazada kazanan taraf olamadı.

Derya Durmuşlar'ın zamansız ölümü, Survivor ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. 2011 yılında hayatını kaybeden Durmuşlar, Levent Camii'nde düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Survivor yarışmacıları da katılarak Durmuşlar'a veda ettiler. Oğlu Doğukan ile kızı Damla, cenaze töreninde zor anlar yaşadılar.
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