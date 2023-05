SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI 2023? | Survivor 2023 araba oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununda 5 araba dağıtılacak! Takımlarda yer alan 5 yarışmanın her biri, bir arabanın sahibi olacak. Nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak olan ödül oyununda dağıtılacak olan arabanın modeli Suzuki Vitara Hibrit olarak görünüyor. Peki Survivor'da verilen araba ödülü fiyatı ne kadar, kaç TL?Survivor 2023'ün dün gece ekranlara gelen son bölümünde araba ödülü heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve büyük finale yaklaşan Survivor'da bireysel mücadelelerin öne çıkmasının ardından yarışmacılar bu sezonun ilk araba ödülünde karşı karşıya geldi. İki gün boyunca oynanacak olan lüks araba ödülü için Osman Can ve Özgür'ün finaldeki karşılaşması nefes kesti. Gecenin sonunda Osman Can'ın aldığı sayı ile araba ödülünün 1. gününde kazanan kırmızı takım oldu.Survivor'ın en heyecanlı oyunlarından olan araba ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu sezonun ilk araba oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Oyun öncesi Acun Ilıcalı ödülü yarışmacılara "Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maddi ödülü" diyerek anons etti. Ilıcalı kazanan takımın beş yarışmacısına 5 araba verileceğini söyledi.Acun Ilıcalı'nın ödülü duyurmasının ardından yarışmacılar ilk turda karşı karşıya geldi. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu yarışta takımlar 30 tane parkurda mücadele verdi. İlk turda Asena ve Cansu mücadelesi yaşanırken, oyunun finalinde Nefise ve Buse karşılaşması yaşandı. Nefise'nin aldığı sayı kırmızı takımı 1-0 öne geçirdi.Araba oyununun ikinci turunda da bu kez erkek yarışmacılar karşı karşıya geldi. Osman Can ve Yusuf mücadelesiyle başlayan oyun nefes kesen anlara sahne oldu. Final turunda Özgür'le karşılaşan Osman Can sayısı alarak kırmızı takıma oyunu kazandırdı.Böylece iki gün sürecek olan araba ödülünün 1. gününde kazanan 2-0'lık skorla kırmızı takım oldu. Cuma akşamı da oynanacak oyunun sonunda lüks arabayı kazanan takım netlik kazanacak.Survivor ödül oyununda 11 Mayıs Perşembe günü dağıtılacak olan arabaların modeli Suzuki Vitara Hibrit olarak biliniyorSuzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyo1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4X2 919 bin TL1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 4X2 931 bin TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) 4X4 1.004.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 4x4 1.016.000 TL1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4X2 1.029.000 TL1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 4X2 1.041.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 4X4 1.119.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) 4X4 1.131.000 TL