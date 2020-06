Survivor 29 Haziran 2020 yayınlandı (Dokunulmazlık, 3. Eleme adayı, Yeni Bölüm)

Survivor merak edilenler dün akşam yayınlanan bölümde kendisini gösterdi. Üçüncü eleme adayı ortaya çıktı. Dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın adını verdi. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Televizyon ekranlarının başında olanlar da Sercan Yıldırım'ın söylediği 3. eleme adayı içerisinde düşüncelerini paylaştı. Survivor'da üçüncü eleme adayı dokunulmazlık oyununu kazanan Serdan Yıldırım tarafından Acun Ilıcalı'ya söylendi. Heyecan fırtınası şeklinde süren 2020 Survivor'da daha önce yarışmada ismi yazılan kişiler üçüncü eleme adayı yanlarına aldı ve oylamayı beklemeye başladı. Survivor kim eleme adayı oldu merak edilenler arasında yerini almaya devam ediyor. 30 Haziran bölümünde 3. eleme adayı ortaya çıktı, yarışmacılar söylenen isim ile ilgili aralarında konuştu.. Survivor üçüncü eleme adayı olarak Survivor 3. eleme adayı kim?Dokunulmazlığı kazanan Sercan Yıldırım üçüncü eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi. Barış su seçimin kendisini şaşırtmadığını dile getirdi.Survivor Barış Murat Yağcı kimdir gibi soruların cevabı oyuncudur. Eskiden profesyonel basketbol da oynayan Barış Murat Yağcı kimdir şeklinde bir çok meraklı göz takip etmektedir. Barış Murat Yağcı'nın da yarışmacı olarak yer alacağı Survivor yarışması bu sezonda izleyiciyi ekrana bağlayacak yarışmacılarla, sürprizlerle dopdolu. Yarışmada dikkat çekici performanslarının yanı sıra talihsiz anlar da yaşayan Barış Murat Yağcı için gerekli tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır. Kilosu ise 88'dir.Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.Barış Murat Yağcı İzmir ilinde 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Barış daha küçükken ayrılan oyuncu Yağcı, annesi ve üvey babası tarafından büyütülmüştür. İki üniversite bitiren oyuncunun mezun olduğu okullar Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'dür.Sakatlanıncaya kadar Efes Pilsen ve Pertevniyal Spor Kulübü'nde profesyonel basketbolcu olan oyuncu Best Model yarışmasına da katılmış sonraki aşama olarak bir süre model olarak podyumlarda boy göstermiştir.Oyuncu hızlı yaşamına televizyon dizilerinde rol alarak adım atmış Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi, Şevkat Yerim Dar dizilerinde küçük rollerle ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Kariyerine Survivor yarışmasını da ekleyen Yağcı Survivor yarışması sayesinde uzun süre ekranlarda boy gösterecek iddialı ünlü yarışmacılar arasında yer alacak gibi.Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasına katılmadan önce yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Ünlü oyuncu, hayatındaki en çaresiz anının, annesinin kanser olduğunu öğrendiği zaman olduğunu belirtti. Oyuncu, birçok iş denediğini, İtalya'da modellik yaptığı dönemde ve İzmir'de parasız kaldığında garsonluk yaptığını belirtti.Yağcı, "Oyuncu seçmelerinde 'sen çok Avrupai bir tipsin. Biz mahallenin yakışıklı delikanlısını arıyoruz' denilerek, birçok diziye alınmadığım oldu" ifadelerini kullandı.Barış Murat Yağcı, 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde ve başrol oynadığı 'Sosyetik Gelin' filminde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip bir isimdir.Bakalım yeni bölümde eleme konseyi gerçekleşecek ve kim Survivor 2020 macarasını tamamlayacak.