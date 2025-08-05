Süper Lig tarihinin en farklı skorları!

Sezon Maç Sonuç 1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0 1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1 1959-60 Galatasaray-Altınordu 8 - 0 1991-92 Konyaspor-Adana Demirspor 8 - 0 1992-93 MKE Ankaragücü-Konyaspor 8 - 0 1992-93 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0 - 8 1995-96 Bursaspor-MKE Ankaragücü 8 - 0 1996-97 Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor 8 - 0

Bu sezon 68 yaşına girecek, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.AA'nın, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, organizasyon tarihinin en farklı skorları ele alındı.Siyah-beyazlı takım, 1989-1990'da Adana Demirspor'u İstanbul'da 10-0 yenerek tarihi bir galibiyetin altına imza atmayı başardı.Lig tarihinde, 8 ve daha farklı skorlu sonuçlanan toplam 8 maç yapıldı. Bu galibiyetlerden ikisinde Galatasaray, diğerlerinde ise Beşiktaş, Göztepe, Sarıyer, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Bursaspor'un isimleri bulunuyor.Öte yandan, 67 sezonu geride kalan ligde son 28 sezonda yapılan maçların hiçbirinde takımlar birbirlerine 8 ve daha farklı skorlu üstünlük kuramadı.Türkiye'nin en üst kademe lig tarihinde en farklı skorlu maç, 15 Ekim 1989 Pazar günü İstanbul'da oynandı.Ali Sami Yen Stadı'nda 1989-1990 sezonunun 6. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir zafere imza attı.Siyah-beyazlıların gollerini, bu maç sonrası Beşiktaş taraftarının adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) kaydetti.Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında yapılan tarihi maçın tablosu şöyle:Stat: Ali Sami YenHakemler: Engin Kurt, Atilla Olkun, Yolcu YılmazBeşiktaş: Engin İpekoğlu (Dk. 64 Metin Akçevre), Recep Çetin, Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Şenol Fidan, Zeki Önatlı, Feyyaz Uçar, Metin Tekin, Ali GültikenAdana Demirspor: Mehmet Fatih Yılmaz (Dk. 46 Haluk Uğurludoğan), Mehmet Demirtaş, Ümit Özkalp, Muammer Birdal, Cengizhan Köksal, Sedat Varak (Dk. 46 Çetin Kahrıman), Murat Sönmez, İbrahim Uzunca, Erol Demirhan, İsmail Akbaşlı, İbrahim ÇolakGoller: Dk. 2, 57, 61 ve 82 Ali Gültiken, Dk. 12, 65 ve 85 Feyyaz Uçar, Dk. 24, 43 ve 76 Metin TekinSeyirci: 15 bin 227Hasılat: 207 milyon 740 bin liraFenerbahçe ve Trabzonspor, lig tarihinde 8 farklı galibiyet elde edemedi.Sarı-lacivertli takım, ligdeki en farklı galibiyetlerini, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında Denizlispor'u, 1997-1998'de Şekerspor'u, 2004-2005'te Kayserispor'u, 2008-2009'da Hacettepe'yi ve 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u 7-0'lık skorlarla, 1993-1994'te Samsunspor'u, 1994-1995'te de Kayserispor'u aynı sonuçla 8-1 yenerek aldı.Trabzonspor ise 1994-1995 sezonunda Adana Demirspor'u, 2010-2011'de de Kasımpaşa'yı 7-0 yenerek, şimdiye kadarki en farklı skorlu galibiyetlerini elde etti.MKE Ankaragücü, lig tarihinde 8 farklı sonuçlanan maçlardan 3'üne imza atarken, aynı zamanda ilginç bir rekorun da sahibi oldu.Başkentin sarı-lacivertli ekibi, aynı sezonda 8 farklı sonuçlarla hem galibiyet hem de yenilgi yaşayan tek takım olarak Türk futbol tarihine geçti.MKE Ankaragücü, 1992-1993 sezonunda evinde Konyaspor'u 8-0 yenerken, sezonun son maçında, yine sahasında, bu kez şampiyonluk için gol averajının çok önemli olduğu bir maçta Galatasaray'a 8-0 yenildi.Başkent temsilcisi ayrıca, 1995-1996 sezonunda deplasmanda Bursaspor'a 8-0 mağlup olarak, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini yaşamaktan kurtulamadı.Lig tarihinde 8 ve daha farklı skor elde edilen maçlar şöyle: