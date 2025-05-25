25 Mayıs
Başakşehir-A.Demirspor
2-3
25 Mayıs
Beşiktaş-Rizespor
1-2
25 Mayıs
Konyaspor-Alanyaspor
1-2
25 Mayıs
Trabzonspor-Samsunspor
2-2
25 Mayıs
Kayserispor-Bodrum FK
1-1
25 Mayıs
Bournemouth-Leicester City
2-0
25 Mayıs
Fulham-M.City
0-2
25 Mayıs
Ipswich Town-West Ham United
1-3
25 Mayıs
Liverpool-C.Palace
1-1
25 Mayıs
M. United-Aston Villa
2-0
25 Mayıs
Newcastle-Everton
0-1
25 Mayıs
N. Forest-Chelsea
0-1
25 Mayıs
Southampton-Arsenal
1-2
25 Mayıs
Tottenham-Brighton
1-4
25 Mayıs
Wolves-Brentford
1-1
25 Mayıs
Girona-Atletico Madrid
0-4
25 Mayıs
Villarreal-Sevilla
4-2
25 Mayıs
Athletic Bilbao-Barcelona
22:00
25 Mayıs
Atalanta-Parma
0-05'
25 Mayıs
Empoli-Verona
0-16'
25 Mayıs
Lazio-Lecce
0-06'
25 Mayıs
Torino-Roma
0-06'
25 Mayıs
Udinese-Fiorentina
0-06'
25 Mayıs
Venezia-Juventus
1-16'
25 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
3-2
25 Mayıs
Union St.Gilloise-Gent
3-1
25 Mayıs
Genk-Anderlecht
2-1
25 Mayıs
Club Brugge-Royal Antwerp
1-1
25 Mayıs
Charlton Athletic-Leyton Orient
1-0
25 Mayıs
Cremonese-Juve Stabia
3-0
25 Mayıs
Spezia-Catanzaro
2-162'
25 Mayıs
Tenerife-Real Oviedo
0-1
25 Mayıs
Real Zaragoza-Deportivo La Coruna
1-0
25 Mayıs
Eibar-Cordoba
4-1
25 Mayıs
Granada-Castellon
2-1
25 Mayıs
Sporting Gijon-Cartagena
3-2
25 Mayıs
CD Mirandes-Almeria
0-0
25 Mayıs
Eldense-Racing Santander
3-3
25 Mayıs
Elche-Malaga
2-0
25 Mayıs
Cadiz-SD Huesca
4-0
25 Mayıs
Burgos CF-Levante
2-3
25 Mayıs
Amstetten-Liefering
3-1
25 Mayıs
Austria Lustenau-Voitsberg
3-0
25 Mayıs
Ried-First Vienna FC
1-1
25 Mayıs
Admira Wacker-SV Horn
1-3
25 Mayıs
SV Lafnitz-SKN St. Poelten
2-2
25 Mayıs
Rapid Wien II-SV Stripfing
2-3
25 Mayıs
FC Midtjylland-Randers FC
3-2
25 Mayıs
Kopenhag-FC Nordsjaelland
3-0
25 Mayıs
AGF-Broendby IF
2-3
25 Mayıs
Hamarkameratene-Molde
2-1
25 Mayıs
Kristiansund BK-Viking
0-1
25 Mayıs
Sandefjord-Stroemsgodset
3-2
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Tromsoe
0-1
25 Mayıs
FK Haugesund-Brann
0-182'
25 Mayıs
Egersund-Sogndal
0-2
25 Mayıs
Hoedd-Odds Ballklubb
3-1
25 Mayıs
Aasane-Ranheim
2-1
25 Mayıs
San Lorenzo-Club Atletico Platense
22:00
25 Mayıs
Gremio-Bahia
1-0
25 Mayıs
Palmeiras-Flamengo
22:00
25 Mayıs
Sport Recife-Internacional
22:00
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Vitoria-Santos FC
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Fortaleza-Cruzeiro
02:30
25 Mayıs
IFK Goeteborg-Malmö FF
1-0
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Halmstads BK-Elfsborg
1-4
25 Mayıs
Djurgaarden-Haecken
1-1
25 Mayıs
Brommapojkarna-AIK
0-1

Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrumspor

Süper Lig'de Bodrum FK, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazandığı haftada Kayserispor ile berabere kaldı ve küme düştü.

calendar 25 Mayıs 2025 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 21:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrumspor
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Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu.

Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada sol kanttan Carole'ün ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
14. dakikada Sipay Bodrum FK'nın kullandığı kornerde çıkmaya çalışan Kayserisporlu oyunculardan topu kapan Brazao, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
17. dakikada Brazao'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Fredy'nin çizgiye inerek kaleye paralel gönderdiği ortada, Seferi altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamadı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Cardoso'nun vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Talha Sarıarslan uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
72. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+2. dakikada Dimitrov'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda Celal Dumalı'nın topuğu ile yaptığı vuruşta kaleci Onurcan Piri son anda meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Celal Dumalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 89 Kayra Cihan), Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Jeanvier), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Cardoso, Nazon (Dk. 75 Nurettin Korkmaz)
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 78 Puscas), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumalı), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Brazao (Dk. 89 Dimitrov), Seferi (Dk. 61 Ahmet Aslan)
Goller: Dk. 14 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 61 Nazon (Bellona Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Gökhan Sazdağı, Dk. 84 Mane , Dk. 90 +5 Nurettin Korkmaz Bellona Kayserispor) Dk. 90+4 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)


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