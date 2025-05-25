Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.



Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.



Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu.



Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.



Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada sol kanttan Carole'ün ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Sipay Bodrum FK'nın kullandığı kornerde çıkmaya çalışan Kayserisporlu oyunculardan topu kapan Brazao, sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

17. dakikada Brazao'nun derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Fredy'nin çizgiye inerek kaleye paralel gönderdiği ortada, Seferi altıpas içerisinde uygun pozisyonda topa dokunamadı. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Cardoso'nun vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Talha Sarıarslan uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Nazon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

72. dakikada Üzeyir Ergün'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+2. dakikada Dimitrov'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda Celal Dumalı'nın topuğu ile yaptığı vuruşta kaleci Onurcan Piri son anda meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ortasında altıpas üzerinde Celal Dumalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 89 Kayra Cihan), Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Jeanvier), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Cardoso, Nazon (Dk. 75 Nurettin Korkmaz)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 78 Puscas), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Okita), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumalı), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Brazao (Dk. 89 Dimitrov), Seferi (Dk. 61 Ahmet Aslan)

Goller: Dk. 14 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 61 Nazon (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Gökhan Sazdağı, Dk. 84 Mane , Dk. 90 +5 Nurettin Korkmaz Bellona Kayserispor) Dk. 90+4 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)



