Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman 2023? FB UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.Müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak.Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Slovakya kafilesinde yer alacak.Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.