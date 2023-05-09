Haber Tarihi: 09 Mayıs 2023 17:40 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 17:41

Sosyal yardım parası yattı mı? 2023 Mayıs ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)

Mayıs ayı Sosyal yardım parası destek ödemeleri, yardımı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Aile destek ödemeleri geçtiğimiz ayın 9'unda yatırılmıştı. Peki 2023 Mayıs ayı Aile destek ödemesi yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Sosyal yardım parası yattı mı? 2023 Mayıs ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)
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Aile Destek Paketinin Mayıs ayı için yapılacak olan ödemelerine ilişkin sorgulamalar arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile destek ödemesi, Haziran ayında son kez yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekleri alan vatandaşlar, Aile destek ödemesi ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MAYIS 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ


2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.


Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

HAZİRAN AYINDA SON KEZ ÖDENECEK!

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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