Sosyal yardım parası yattı mı? 2023 Mayıs ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödeme sorgulama ekranı (e-Devlet)

Aile Destek Paketinin Mayıs ayı için yapılacak olan ödemelerine ilişkin sorgulamalar arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile destek ödemesi, Haziran ayında son kez yatacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekleri alan vatandaşlar, Aile destek ödemesi ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.Aile Destek Programı ödemelerinde, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.