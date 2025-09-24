SON DAKİKA: Kayserispor Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ İZLE, Kayseri BJK link

Haber Tarihi: 24 Eylül 2025 19:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 19:28

Kayserispor Beşiktaş maçı şifresiz bein Sports izle | Kayserispor Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kayserispor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Kayserispor Beşiktaş maçı bein Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile Beşiktaş RHG Enertürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR


Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:

 

Organizasyon Maç Skor
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4
UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0
UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1
UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1
Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor-Beşiktaş 2-0
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-RAMS Başakşehir 2-1
Trendyol Süper Lig Göztepe-Beşiktaş 3-0

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı. Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Stefano Denswil, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Opoku, Mehmet Eray, Cardoso, Indrit Tuci

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Ndidi, Rashica, Orkun, Rafa Silva, Abraham. 



KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

SÜPER LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK

Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

