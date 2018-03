SON DAKİKA: AÖL sınav sonuçları sorgulama! Açık Lise Sınav sonuç sayfası

AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.Sınava Giriş Belgeleri "www.aol.meb.gov.tr" resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.Kurşun kalem ve silgi.Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktırAÖL sınav giriş belgesi, Açıköğretim Lisesi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Bu belgelerin erişime açılması, sınavdan kısa bir süre önce gerçekleşmektedir. 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav giriş belgelerinin erişime açılması halinde sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri aöl.meb.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar AÖL sınav giriş belgesini internet üzerinden sorgulayabilecek.Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak), Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport) Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir), Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız. Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar. Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları. Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır.Açık lisede öğretim dönemliktir. Dolayısıyla her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek gerekir. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer. Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır. Kayıt yenilemeler, bankaya ücreti yatırdıktan sonra bulunduğunuz semtteki görevli düz lisede yapılmaktadır.Zorunlu dersler, "AÖL öğrenci girişi"nde sol köşede bulunan "zorunlu dersler" butonunda görünen derslerdir. Bu dersler adı üzerinde, öğrencinin mezun olmak için sınavına girip, başarması veya muaf olup zorunluluğundan kurtulması gereken dersleridir. Bir öğrenci, bu kısımda bulunan tüm dersleri dönem dönem seçip, geçebildiğini geçmeli, geçemediklerini de 3 kez sınavına girip muaf olmalıdır. Bu dersler seçilmeden veya bu kısımda 1 ders bile kalınca toplam krediler 500 bile olsa öğrenci mezun olamıyor. Bu yüzden, öğrenciler ilk önce öğrenci girişinde bulunan "zorunlu dersler" kısmına odaklanıp, ders seçimlerini bu dersler arasından seçmelidirler. Alanlı öğrenciler için zorunlu dersler kısmında "alan" dersleri de görünür. Bu öğrenciler bu dersleri de alan kredisi biriktirmek için seçmelidirler. Alan dersleri, ortak derslerin aksine 1 sınavda da kalınsa "muaf" derslere eklenir. Ve artık başarılma zorunluluğu ortadan kalkar.Öncelikle AÖL sınavları merkezi sınav sistemi usulüyle tüm illerde yapılıyor ve sürekli yeni sınav merkezleri de ekleniyor var olan sınav yerlerine. Sınavlar çoktan seçmeli yani test usulüyle yapılıyor ve 4 şıktan oluşuyor (ÖSYM sınavları gibi 5 şık değil.) Ve çok saçma bir uygulama olan 3-4 yanlışın 1 doğruyu götürme durumu AÖL sınavlarında bulunmuyor.Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.30 kredilik ders seçim hakkımız var demiştim her dönem. Ve bu da aşağı yukarı 11-15 arası ders yapar ve sınavlarda oturum başı en fazla 6 dersten sınava girilebilir. Tabi genelde en fazla 4 ders oluyor oturum başı sınava girilen ders sayısı. (Örneğin, Cumartesi saba 10:00'da 4 dersten, öğlen 14:00'de 3 dersten sınava girmek gibi).Her ders için 20 soru soruluyor ve 100 üzerinden değerlendirildiği için soru başı 5 puan ediyor. Ve bir dersi geçmek için 20 sorudan 9'unu doğru çözüp, 45 almak yeterli. Örneğin Matematik 1 dersinin kredisi 4'tür ve öğrenci bu dersin sınavında 45'te alsa, tüm soruları doğru yapıp 100'de alsa alacağı kredi 4'tür. Tabi ne kadar yüksek puan o kadar iyi bir diploma puanı edeceği için, üniversite düşünenler, 45 alarak geçmekten ziyade yüksek notla geçmeyi hedeflemelidir.