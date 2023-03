SON DAKİKA ADIYAMAN'DA SEL FELAKETİ 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Deprem bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.Adıyaman Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.CNN Türk'e konuşan Adıyaman Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, "Selden dolayı etkilenme var 4 vatandaşımız şu an kayıp görünüyor. Arama kurtarma ekipleri şu an bölgede çalışmaları sürdürüyor" dedi.Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak etkisini devam ettiriyor. Dere ve kanal taşmaları meydana gelebileceğinden dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerini boşaltması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.