Solskjaer'den kritik maç öncesi takıma mesaj: 'Bir gol, her şeyi değiştirir'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi futbolcularına ilham veren bir konuşma yaptı.
Reymana Stadı'ndaki son idmanda oyuncularını saha ortasında toplayan Norveçli teknik adam, inanç ve aidiyet vurgusu yaptı.
"TARİHİ ANLAR, BİR GOLLE BAŞLAR"
Edinilen bilgilere göre Solskjaer, takım toplantısında şu sözlerle seslendi:
"İlk golü attığımız an, sadece bu maç değil, sezonun hikayesi değişir. Futbol küçük anlarla yazılır. Bugün o anın içinde olacağız. Taraftarımız evinde, ekran başında kalbiyle burada olacak. Biz de sahada kalbimizle oynayacağız.
Unutmayın; bir gol, bir takımın kaderini; bir mücadele, bir kulübün tarihini değiştirir."
"İSTANBUL'A DÖNÜŞ BAMBAŞKA OLSUN"
Solskjaer'in konuşmasında vurguladığı bir diğer detay ise Beşiktaş'ın camiasal gücü oldu:
"Arkamızda milyonlarca insan var. Bu formayı giyen herkes, sadece 11 kişi değildir. Bir kulübün tarihini, ruhunu, beklentisini taşır. İstanbul'a döndüğümüzde alnımız açık, mücadelemiz net olacak. Son düdüğe kadar oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama vazgeçmeyiz. Çünkü biz Beşiktaş'ız."
OYUNCULAR ALKIŞLADI
Solskjaer'in konuşmasının ardından antrenmanın havası tamamen değişti. Takımın tecrübeli isimlerinden bazıları alkışlarla hocayı desteklerken, oyuncuların moralli ve konsantre bir şekilde çalışmayı sürdürdüğü gözlendi. Teknik ekibin özellikle son vuruşlar ve duran toplar üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.
Reymana Stadı'ndaki son idmanda oyuncularını saha ortasında toplayan Norveçli teknik adam, inanç ve aidiyet vurgusu yaptı.
"TARİHİ ANLAR, BİR GOLLE BAŞLAR"
Edinilen bilgilere göre Solskjaer, takım toplantısında şu sözlerle seslendi:
"İlk golü attığımız an, sadece bu maç değil, sezonun hikayesi değişir. Futbol küçük anlarla yazılır. Bugün o anın içinde olacağız. Taraftarımız evinde, ekran başında kalbiyle burada olacak. Biz de sahada kalbimizle oynayacağız.
Unutmayın; bir gol, bir takımın kaderini; bir mücadele, bir kulübün tarihini değiştirir."
"İSTANBUL'A DÖNÜŞ BAMBAŞKA OLSUN"
Solskjaer'in konuşmasında vurguladığı bir diğer detay ise Beşiktaş'ın camiasal gücü oldu:
"Arkamızda milyonlarca insan var. Bu formayı giyen herkes, sadece 11 kişi değildir. Bir kulübün tarihini, ruhunu, beklentisini taşır. İstanbul'a döndüğümüzde alnımız açık, mücadelemiz net olacak. Son düdüğe kadar oynayacağız. Geriye düşebiliriz ama vazgeçmeyiz. Çünkü biz Beşiktaş'ız."
OYUNCULAR ALKIŞLADI
Solskjaer'in konuşmasının ardından antrenmanın havası tamamen değişti. Takımın tecrübeli isimlerinden bazıları alkışlarla hocayı desteklerken, oyuncuların moralli ve konsantre bir şekilde çalışmayı sürdürdüğü gözlendi. Teknik ekibin özellikle son vuruşlar ve duran toplar üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.