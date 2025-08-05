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Sofiane Feghouli'den sürpriz imza!

Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Sofiane Feghouli, Irak Ligi takımlarından Amanat Bağdat SC ile anlaştı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sofiane Feghouli'den sürpriz imza!
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Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Cezayirli orta saha Sofiane Feghouli, yeni takımını buldu.

2017-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, ardından 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük'e transfer olan Sofiane Feghouli, uzun süredir herhangi bir kulübe bağlı değildi.

Bir sezonluk boşluğun ardından Cezayirli oyuncu, futbol kariyerini sürdürmek üzere sürpriz bir tercih yaptı.


35 yaşındaki Feghouli, Irak temsilcisi Amanat Bağdat ile anlaşmaya vardı. Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Feghouli'nin, Irak ekibinden 200 bin Euro maaş alacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dikkat çeken anlaşma... Avrupa stadyumlarından başkentin kalbine... Sofiane Feghouli... İspanyol Valencia'nın yıldızı, İngiliz West Ham'ın oyun kurucusu ve Cezayir milli takımının en göze çarpan yıldızlarından biri... Resmi olarak Bağdat Amanat'a katıldı... Feghouli gibi bir yıldızın ligimize gelmesiyle Irak futbol tarihine yeni bir sayfa açıyoruz" denildi.

GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Futbola Grenoble altyapısında başlayan Cezayirli oyuncu sırasıyla Valencia, Almeria, West Ham United'ta oynadı.

Premier Lig macerasının ardından Türkiye'ye gelerek Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını giyen Feghouli, toplamda 198 resmi maça çıktı. Galatasaray'da 162, Karagümrük'te ise 36 kez sahada yer alan tecrübeli yıldız, Türkiye kariyerinde 36 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

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