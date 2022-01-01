Silver, Simmons-Harden takasının gelişme şeklinden hoşnutsuz!

NBA başkanı Adam Silver, Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets arasındaki büyük Ben Simmons - James Harden takasına yol açmış olan koşullardan hoşlanmadığını söyledi.



Silver, oyuncuların takımlarından memnun olmayarak takas talep etmelerinin yeni bir şey olmadığını bildiğini belirtse de, Simmons'ın 76ers ile yaptığı gibi, bir oyuncunun para cezasına çarptırılacağını bildiği halde oynamayı reddetmesi durumunun karmaşık olduğunu belirtti:



"Aklımda böyle bir durumu önleyebilecek belirli bir şey yok. Lakin bizler gibi oyuncuların da, sözleşmelerinin yerine getirilmesini sağlamak istediklerini düşünüyorum."



Silver, Nets'in Harden'ı Houston Rockets'tan almasından yalnızca 13 ay sonra, Simmons'ın Philadelphia'dan Brooklyn'e taşınmasıyla sona eren takas süresinde anlaşmayı çevreleyen koşullarla ilgili hayal kırıklığını da gizleyemedi:



"Dediğim gibi, halka açık bir şekilde takas talep edilmesi konusundaki memnuniyetsizliğimi daha önce de dile getirmiştim.



Ben Simmons'ın durumuna gelirsek; takımı için oynayıp maaşını almaya istekli olmayan bir oyuncunun olduğu senaryolarla ilgili sistemde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum.



Ben adına konuşmak istemem, fakat bir oyuncunun 'Bu takımda mutsuzum ve oynamayacağım' demesi konusundaki duruşumuz hep bu şekildeydi.



Ve bunun karşılığında da 'O zaman sana ödeme yapmayız ve ceza alırsın' diyen bir takım de bulunuyor. Yani, çıkmaza giden bir durum söz konusu."



"EN ÖNEMLİSİ, OYUNCULARIN MUTLULUĞUDUR"



Silver, pandeminin neden olduğu ek strese dikkat çekerek oyuncuların isteklerine anlayış gösterdiğini, ancak takımlar ve takas söylentileri sızdırıldığı zaman bundan etkilenecek oyuncular için de endişeli olduğunu açıkladı:



"Elbette bu ligin başkanı olarak diyebilirim ki, asıl isteğimiz her zaman oyuncularımızın mutlu olmasıdır. En üretken olabileceklerini düşündükleri yer neresiyse, o takımlarda bulunmalarını isteriz.



Aynı zamanda, düzenli bir lig yürütmeyi de arzu etmekteyiz ve bu sebeple, hayattaki birçok şey gibi o noktada da uygun dengeyi sağlamamız gerekiyor."



Silver, Simmons'ın mental sağlık durumunun ayrıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını, ancak zihinsel sağlık konusunun, ligdeki takımların pandemiden önce bile daha fazla zaman harcadığı bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.



