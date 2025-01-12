Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın ilgilendiği Eren Elmalı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Şenol Güneş'ten Eren Elmalı açıklaması!
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12 Ocak 2025 19:09
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın ilgilendiği Eren Elmalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Eren Elmalı bizim oyuncumuz, ben gitmesini istemem. Ama eğer giderse de yerine birini bakarız. Ama isteyen takımın oyuncuya teklif yapması doğru değil. Kulübe teklif yapmalı." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "Alacak olan kulüp bunu bilmeli. Kafa karıştırmak doğru değil. Konuşulmuş olduğunu biliyoruz. O zaman alacak olan parasını verir biz de kendi yolumuza bakarız." ifadelerini kullandı.

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