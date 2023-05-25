Şenol Güneş ile ikinci yarıda zirvede

Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş ile ikinci yarıda zirvede
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25 Mayıs 2023 08:56
Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı önemli çıkışla 2022-23 sezonunun ikinci yarısında en çok puan toplayan takım oldu.

Kara Kartal, ligin ikinci yarısında çıktığı (biri ertelenen Antalyaspor maçı) 17 karşılaşmada sadece 1 kez kaybederken 3 beraberlik, 13 galibiyet aldığı bu seride 42 puan toplamayı başardı.

Beşiktaş, bu performansıyla 15'er maç oynayan iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakmayı başardı.

2.33 PUAN ORTALAMASI

Toplamda 74 puanı olan Kartal, bunların 41'ini yani yüzde 55'ini sezonun ikinci bölümünde topladı. Güneş, Beşiktaş ile 21 lig maçında 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken 2.33 puan ortalaması yakaladı. 

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