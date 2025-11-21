Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 11:36 -
Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu
Disney+'ın merakla beklenen yeni yerli yapımı "Sekizinci Aile" izleyiciyle buluştu. Başrollerini Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizi, Basmacıgil ailesinin sıradan bir hayattan dünyanın en güçlü hanedanlarından birine dönüşme hikayesini trajikomik bir dille anlatıyor.
Türkiye'nin yıldız oyuncularını bir araya getiren ve yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu "Sekizinci Aile", 19 Kasım itibarıyla yayın hayatına başladı. İlk 4 bölümüyle Disney+ kütüphanesindeki yerini alan yapım, sıra dışı senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Sekizinci Aile Dizisinin Konusu Nedir?
"Sekizinci Aile", kökleri tekstil işine dayanan Basmacıgil Ailesi'nin şaşırtıcı yükselişini konu alıyor. Mütevazı bir hayat süren ailenin, basamakları hızla tırmanarak dünyanın dünyayı yöneten gizemli ve kudretli yedi ailesinin arasına katılarak "sekizinci aile" oluşunu anlatıyor.
Dizi, ailenin bu güce ulaşma yolculuğunu, elde ettikleri konumu koruma çabalarını ve bu süreçte yaşadıkları güç zehirlenmelerini ele alıyor. Ancak bu sadece bir başarı hikayesi değil; entrikaların, aile içi hesaplaşmaların ve absürt durumların iç içe geçtiği kara komedi unsurlarıyla bezeli bir macera.
Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri şüphesiz dev oyuncu kadrosu. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in ailenin reisi rolüyle öne çıktığı yapımda şu isimler yer alıyor:
Haluk Bilginer
Hazal Kaya
Çağlar Çorumlu
Serkan Keskin
Mehmet Özgür
Erdem Şenocak
Melisa Döngel
Yapım ve Yönetim Ekibi
Dizinin yönetmenliğini, "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Ali Atay üstleniyor. Senaryo ise yine Ali Atay ve Cihan Talay'ın kaleminden çıkma. Yapımcılığını ise 25 Film ve Normal Film ortaklaşa yürütüyor.
Nerede İzlenir?
"Sekizinci Aile" dizisi, dijital yayın platformu Disney+'ta yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin ilk 4 bölümüne platform üzerinden erişebiliyor.
