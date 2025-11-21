Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 11:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 11:36

Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Disney+'ın merakla beklenen yeni yerli yapımı "Sekizinci Aile" izleyiciyle buluştu. Başrollerini Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizi, Basmacıgil ailesinin sıradan bir hayattan dünyanın en güçlü hanedanlarından birine dönüşme hikayesini trajikomik bir dille anlatıyor.

Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu
Abone Ol
Türkiye'nin yıldız oyuncularını bir araya getiren ve yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu "Sekizinci Aile", 19 Kasım itibarıyla yayın hayatına başladı. İlk 4 bölümüyle Disney+ kütüphanesindeki yerini alan yapım, sıra dışı senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Sekizinci Aile Dizisinin Konusu Nedir?
"Sekizinci Aile", kökleri tekstil işine dayanan Basmacıgil Ailesi'nin şaşırtıcı yükselişini konu alıyor. Mütevazı bir hayat süren ailenin, basamakları hızla tırmanarak dünyanın dünyayı yöneten gizemli ve kudretli yedi ailesinin arasına katılarak "sekizinci aile" oluşunu anlatıyor.

Dizi, ailenin bu güce ulaşma yolculuğunu, elde ettikleri konumu koruma çabalarını ve bu süreçte yaşadıkları güç zehirlenmelerini ele alıyor. Ancak bu sadece bir başarı hikayesi değil; entrikaların, aile içi hesaplaşmaların ve absürt durumların iç içe geçtiği kara komedi unsurlarıyla bezeli bir macera.

Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri şüphesiz dev oyuncu kadrosu. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in ailenin reisi rolüyle öne çıktığı yapımda şu isimler yer alıyor:

Haluk Bilginer

Hazal Kaya

Çağlar Çorumlu

Serkan Keskin

Mehmet Özgür

Erdem Şenocak

Melisa Döngel

Yapım ve Yönetim Ekibi
Dizinin yönetmenliğini, "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Ali Atay üstleniyor. Senaryo ise yine Ali Atay ve Cihan Talay'ın kaleminden çıkma. Yapımcılığını ise 25 Film ve Normal Film ortaklaşa yürütüyor.

Nerede İzlenir?
"Sekizinci Aile" dizisi, dijital yayın platformu Disney+'ta yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin ilk 4 bölümüne platform üzerinden erişebiliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hakan Safi'den şampiyonluk ve derbi açıklaması! Fenerbahçe Hakan Safi'den şampiyonluk ve derbi açıklaması!
Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Gençlerbirliği 99. randevuda
Christian Karembeu: 'Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor' Real Madrid Christian Karembeu: "Arda Güler, tüm dünyaya gösteriyor"
Galatasaray, 22 günde 6 maçlık zorlu maratona çıkıyor Galatasaray Galatasaray, 22 günde 6 maçlık zorlu maratona çıkıyor
Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu Gündem Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu
Galatasaray sahasındaki son 32 maçı kaybetmedi Galatasaray Galatasaray sahasındaki son 32 maçı kaybetmedi
Pavel Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü! Juventus Pavel Nedved'den Kenan Yıldız'a övgü!
Galatasaray üst üste 2 maçtır gol atamıyor Galatasaray Galatasaray üst üste 2 maçtır gol atamıyor
İşte Fatih Tekke'nin İstanbul karnesi! Trabzonspor İşte Fatih Tekke'nin İstanbul karnesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Kupa'da şehirler belli oluyor!
2
Fenerbahçe'ye bedelsiz genç dinamo!
3
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!
4
Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır transferi için itiraf!
5
De Laurentiis, Victor Osimhen transferi yüzünden yargılanacak!
6
Jose Mourinho'dan Rafa Silva sorusuna olay cevap!
7
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.