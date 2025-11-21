Sekizinci Aile Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Türkiye'nin yıldız oyuncularını bir araya getiren ve yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu "Sekizinci Aile", 19 Kasım itibarıyla yayın hayatına başladı. İlk 4 bölümüyle Disney+ kütüphanesindeki yerini alan yapım, sıra dışı senaryosu ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

"Sekizinci Aile", kökleri tekstil işine dayanan Basmacıgil Ailesi'nin şaşırtıcı yükselişini konu alıyor. Mütevazı bir hayat süren ailenin, basamakları hızla tırmanarak dünyanın dünyayı yöneten gizemli ve kudretli yedi ailesinin arasına katılarak "sekizinci aile" oluşunu anlatıyor.

Dizi, ailenin bu güce ulaşma yolculuğunu, elde ettikleri konumu koruma çabalarını ve bu süreçte yaşadıkları güç zehirlenmelerini ele alıyor. Ancak bu sadece bir başarı hikayesi değil; entrikaların, aile içi hesaplaşmaların ve absürt durumların iç içe geçtiği kara komedi unsurlarıyla bezeli bir macera.

Dizinin en dikkat çeken yönlerinden biri şüphesiz dev oyuncu kadrosu. Usta oyuncu Haluk Bilginer'in ailenin reisi rolüyle öne çıktığı yapımda şu isimler yer alıyor:

Haluk Bilginer

Hazal Kaya

Çağlar Çorumlu

Serkan Keskin

Mehmet Özgür

Erdem Şenocak

Melisa Döngel

Dizinin yönetmenliğini, "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" gibi projelerdeki başarısıyla tanınan Ali Atay üstleniyor. Senaryo ise yine Ali Atay ve Cihan Talay'ın kaleminden çıkma. Yapımcılığını ise 25 Film ve Normal Film ortaklaşa yürütüyor.

"Sekizinci Aile" dizisi, dijital yayın platformu Disney+'ta yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin ilk 4 bölümüne platform üzerinden erişebiliyor.