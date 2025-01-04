Şekip Mosturoğlu: "Penaltı değil, penüstü!"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray maçında Göztepe'nin penatı beklediği pozisyon için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şekip Mosturoğlu: 'Penaltı değil, penüstü!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 21:19
Fenerbahçe'den, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery