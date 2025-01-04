Şekip Mosturoğlu: 'Penaltı değil, penüstü!'

Fenerbahçe'den, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.
Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mosturoğlu, paylaşımında, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.
Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.