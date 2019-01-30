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Sandro Wagner, Tianjin Teda'da

Çin kulübü Tianjin Teda, Alman futbolcu Sandro Wagner'i Bayern Münih'ten transfer etti

Kaynak: AA
Sandro Wagner, Tianjin Teda'da
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30 Ocak 2019 12:42
Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Teda, Alman kulübü Bayern Münih'in forveti Sandro Wagner'i 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrfor, 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Tianjin Teda ile anlaştı. Sandro Wagner'in Çin'de yıllık 15 milyon euroya yakın bir ücret alacağı belirtildi.

Almanya Milli Takımı formasını 8 kez giyen Wagner, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in A takımıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı.

Bayern Münih'in 2018'in ocak ayında 13 milyon avro bonservisle Hoffenheim'dan renklerine bağladığı Wagner ayrıca Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin ve Darmstadt kulüplerinde de oynadı

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