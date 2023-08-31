Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 12:51 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 12:51

Şampiyonlar Ligi (ŞL) kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | UEFA UCL Galatasaray (GS) kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi (ŞL) kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | UEFA UCL Galatasaray (GS) kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? sorusu gündemde. İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da Molde'yi de eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli olacak. Peki, Galatasaray UEFA UCL Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi (ŞL) kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023 | UEFA UCL Galatasaray (GS) kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Norveç'in Molde ekibini 2-1 yenerek gruplara kalan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor. Tarihinde 17. kez gruplara kalan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın grubu ne zaman belli olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.  ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu'nda gruplarda yer alacak. Eleme turlarında Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde engellerini aşan sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne giriş yapıyor.
Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa'nın Monaco kentinde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Kura sonucunda Galatasaray'ın yer alacağı grup ve üç rakibi belli olacak.

Kuraya katılacak olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrılacak. Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2023/24 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Play-off turunda Norveç ekibi Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara yükselmeyi başardı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag ya da Rakow


4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina ya da Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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