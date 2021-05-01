Sahura ne yapsam, sahurda acıktırmayacak yemekler

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Sahura ne yapsam diye düşünüp sahurda acıktırmayacak yemekler mi arıyorsunuz? Tam size göre bir haber oldu! Sahurda yediğinizde gün içerisinde sizi acıktırmayacak yemeklerden bir liste çıkardık. İşte sahurda acıktırmayacak yemeklerYağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktır.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 ÇarşambaRamazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 PerşembeRamazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 CumaRamazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 CumartesiYapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.