Sahur ezanı kaçta okunuyor? Ezan vakitleri (14 Nisan Çarşamba)

Sahura niyetlenmek için ezan vaktine kadar yiyip içmek serbesttir. Ancak sahur ezan vakti oruca niyetlenme oldukça önemlidir. Gün gün sabah ezanı saatlerini sizler için hazırladığımı özel Ramazan sayfasında bulabilirsiniz.

14 Nisan 2021 02:52
Sahur ezanı kaçta okunuyor? Ezan vakitleri (14 Nisan Çarşamba)
Oruca niyetlenmeden önce istediğimiz kadar yiyip, içebiliriz. Ancak sahur ezanı okunduğunda artık oruca niyet edilmelidir. Peki sahur ezanı kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için sahur ezanı vakitlerine Sporx namaz sayfası (İmsakiye 2021) sayfasından ulaşabilir ve aradığınıza anında ulaşabilirsiniz.
DİYANET İŞLERİ'NİN AÇIKLADIĞI NAMAZ VE İFTAR SAHUR SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.



UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26)

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun yanıtı ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama:

Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.

DİYANET İŞLERİ EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Ramazan ayında en çok cevap aranan sorulardan biri de ezan okunurken "su içme" konusu oldu. Peki, Diyanet ezan okunduğu esnada su içme konusuna ne yanıt veriyor. Ezan okunurken su içilir mi?

''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.



Kaynak: Sporx.com

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