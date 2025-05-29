Sahipsizler 26. Bölüm Fragmanı Star TV'de İzle: Sahipsizler 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi "Sahipsizler", her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Soluksuz izlenen dizi, 26. bölüm fragmanı ile yine büyük merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri, "Sahipsizler 25. bölüm" olaylarının ardından şimdi de "Sahipsizler 27. bölüm fragmanı" için sabırsızlanıyor.

Her hafta reyting rekorları kıran "Sahipsizler" dizisi, gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yeni gelişmelerini kaçırmak istemeyenler için Star TV canlı yayınlarını takip etmek büyük önem taşıyor. Özellikle "Star TV canlı izle" aramaları, dizinin yayınlandığı günlerde tavan yapıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:



Devran'ın Meryem ile nikahlandığını gören Azize, büyük bir tepki göstererek camı çerçeveyi indirir. Ona destek ise hiç beklemediği birinden, Hamiyet'ten gelir. Meryem'in Devran ile evlenmesi, Fırat cephesinde de büyük bir öfkeye neden olur. Abi kardeş arasında sinirler iyice gerilir ve silahlar çekilir.

Çocuk doğurması konusunda kendisine yapılan dayatmalardan artık iyice yorulan Azize, isyan eder. Yaşanan sarsıcı gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran'a çok sert bir tepki gösterir ve aralarında büyük bir tartışma yaşanır.

Yusuf ile Zeliha arasında esen soğuk rüzgarlar, yaşanan çatışmaları yeni bir safhaya taşır. Haşmet ve Remziye ise, Buket ile Yusuf'un arasını düzeltmek için çabalarını sürdürmektedir.

Tüm bu yaşananların ardından, Devran'ı Meryem'le baş başa bırakmak istemeyen Azize, tanık oldukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar.