SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE 2023 | Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşçi alımı nihai liste sorgulama

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları Youtube canlı yayın üzerinden kura ile belirleniyor. "Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 26 Nisan 2023" araştırması başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar 25 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sürekli işçi alımı kapsamında 10.900 temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda kura çekimi yarın sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yapılıyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı…Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi. Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuraların çekimine Ankara'da, noter huzurunda sabah 09.00'da başlanacak ve çekiliş saat 18.00'de sona erecek.İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.4 bin 958 temizlik görevlisi3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)747 klinik destek elemanı (hastane)520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi279 elektrikçi195 inşaat boyacısı130 marangoz277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanıAdana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)