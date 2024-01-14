Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 11:34

Şaban ayı ne zaman? 2024 şaban ayı 1 günü ne zaman?

İslam dini için en önemli zaman dilimlerinden olan üç ayların başlangıç ayı olan Recep ayı sona eriyor. Recep ayı ardından 11 Şubat günü, Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayı başlayacak. Peki, Şaban ayı ne zaman? 2024 şaban ayı 1 günü ne zaman?

Şaban ayı ne zaman? 2024 şaban ayı 1 günü ne zaman?
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11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayı Pazar günü başlıyor. Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de eda edilecek.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı başlayacak.

ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?

Üç aylar bugün (12 Ocak Cuma) itibariyla başladı. Üç aylar, Receb ayının başlamasıyla başlıyor. Bugün Receb ayının ilk günü dolayısıyla üç ayların da başlangıcı.

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 üç aylar bugün yani 12 Ocak günü itibarıyla başladı. Arkasından gelen Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ise şöyle;

12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,

11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,

11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlıyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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