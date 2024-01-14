Şaban ayı ne zaman? 2024 şaban ayı 1 günü ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan ayının da habercisi olan Şaban ayı Pazar günü başlıyor. Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de eda edilecek.



ŞABAN AYI NE ZAMAN?



11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı başlayacak.



ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?



Üç aylar bugün (12 Ocak Cuma) itibariyla başladı. Üç aylar, Receb ayının başlamasıyla başlıyor. Bugün Receb ayının ilk günü dolayısıyla üç ayların da başlangıcı.



2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024 üç aylar bugün yani 12 Ocak günü itibarıyla başladı. Arkasından gelen Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ise şöyle;



12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,



11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,



11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlıyor.



2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili



12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı



6 Şubat Salı: Mirac Kandili



24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili



11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı



5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi



9 Nisan Salı: Arefe



10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)



11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)



12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)



15 Haziran Cumartesi: Arefe



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)



7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı



16 Temmuz Salı: Aşure Günü



14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili



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