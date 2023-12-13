Royal Antwerp-Barcelona canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Royal Antwerp Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Peki, Royal Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Royal Antwerp - Barcelona maçı canlı izleme detayları
Royal Antwerp Barcelona Maçı Canlı İzle
Royal Antwerp Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Royal Antwerp - Barcelona maçı 13 Aralık Çarşmba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Bugün
20.45 Leipzig - Young Boys
20.45 Kızılyıldız - Manchester City
23.00 Atletico Madrid - Lazio
23.00 Celtic - Feyenoord
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
23.00 Newcastle United - Milan
23.00 Porto - Shakhtar Donetsk
23.00 Royal Antwerp - Barcelona