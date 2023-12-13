Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 18:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 18:05

Royal Antwerp-Barcelona canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?

Royal Antwerp - Barcelona maçı canlı izle şifresiz izle | Royal Antwerp - Barcelona maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Royal Antwerp, UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Royal Antwerp - Barcelona maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Royal Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Royal Antwerp Barcelona maçı canlı izleme detayları

Royal Antwerp-Barcelona canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Royal Antwerp Barcelona ile karşı karşıya geliyor.  Peki, Royal Antwerp - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Royal Antwerp - Barcelona maçı canlı izleme detayları

Royal Antwerp Barcelona Maçı Canlı İzle

Royal Antwerp Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Royal Antwerp - Barcelona maçı 13 Aralık Çarşmba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Bugün

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk

23.00 Royal Antwerp - Barcelona

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Barcelona
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