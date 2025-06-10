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Rio Ave, Demir Ege için kararını verecek

Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için satın alma opsiyonunun süresinde sona gelindi.

calendar 10 Haziran 2025 08:30 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 08:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Rio Ave, Demir Ege için kararını verecek
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Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz Rio Ave'ye kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz ile ilgili opsiyon maddesinin son gününe girildi.

2 MİLYON EURO PEŞİN

Portekiz ekibi bugün 2 milyon Euro peşin, kalanı ise taksitler halinde ödenecek olan 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmazsa milli futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek.

Milli oyuncu, bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maçta görev alırken 4 gol, 2 asist kaydetti 


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