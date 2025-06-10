Rio Ave, Demir Ege için kararını verecek

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz Rio Ave'ye kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz ile ilgili opsiyon maddesinin son gününe girildi.
2 MİLYON EURO PEŞİN
Portekiz ekibi bugün 2 milyon Euro peşin, kalanı ise taksitler halinde ödenecek olan 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmazsa milli futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek.
Milli oyuncu, bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maçta görev alırken 4 gol, 2 asist kaydetti
2 MİLYON EURO PEŞİN
Portekiz ekibi bugün 2 milyon Euro peşin, kalanı ise taksitler halinde ödenecek olan 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmazsa milli futbolcu Beşiktaş'a geri dönecek.
Milli oyuncu, bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maçta görev alırken 4 gol, 2 asist kaydetti
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