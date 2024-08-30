Haber Tarihi: 30 Ağustos 2024 18:58 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 18:58

RFS nerenin, hangi ülkenin takımı?

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri netleşti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile karşılaşacak. Bu gelişmenin ardından rakip takımlara dair araştırmalar da başladı. Peki, RFS nerenin, hangi ülkenin takımı?

RFS nerenin, hangi ülkenin takımı?
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Rakipler içinde en az bilinen ise RFS oldu. Futbolseverler, RFS takımı hakkında araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. İşte RFS kulübü hakkında bilgiler...

RFS NERENİN TAKIMI?

Tam adı Rīgas Futbola Skola olan RFS, geçen sezon Letonya liginde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı.

Kuzey İrlanda'dan Larne'yi saf dışı bırakan RFS, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. RFS, Avrupa Ligi elemelerinde ise Andorra'dan Santa Coloma ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'i eleyerek lig aşamasına yükseldi.

Letonya'nın 2016'da kurulan yeni takımlarından RFS, ligde daha önce iki şampiyonluk yaşadı.

Teknik direktörlüğünü Letonyalı Viktors Morozs'un üstlendiği RFS, ligde 26 maç sonunda 66 puanla zirvede yer aldı.
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