Rennes, 2. lig ekibine kupada elendi!

Rennes, Fransa Kupası son 32 turu maçında Troyes ile karşı karşıya geldi. Stade de I'Aube'de oynanan maçı Troyes 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Rafiki Said kaydetti.
Bu sonucun ardından Ligue 2'de mücadele eden Troyes, kupada üst tura çıkan takım oldu. Rennes ise turnuvaya veda etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Rafiki Said kaydetti.
Bu sonucun ardından Ligue 2'de mücadele eden Troyes, kupada üst tura çıkan takım oldu. Rennes ise turnuvaya veda etti.