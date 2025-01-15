Rennes, 2. lig ekibine kupada elendi!

Fransa Kupası son 32 turu maçında Troyes'e 1-0 kaybeden Rennes, kupaya veda etti.

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Rennes, 2. lig ekibine kupada elendi!
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15 Ocak 2025 22:23
Rennes, Fransa Kupası son 32 turu maçında Troyes ile karşı karşıya geldi. Stade de I'Aube'de oynanan maçı Troyes 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Rafiki Said kaydetti.

Bu sonucun ardından Ligue 2'de mücadele eden Troyes, kupada üst tura çıkan takım oldu. Rennes ise turnuvaya veda etti.

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