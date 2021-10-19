Real Madrid, Ukrayna'da 5 golle gövde gösterisi yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Shakhtar'ı 5-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid, Ukrayna'da 5 golle gövde gösterisi yaptı!
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19 Ekim 2021 23:52
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada kendi kalesine Kryvtsov, 51. ve 56. dakikalarda Vinicius Junior, 65. dakikada Rodrygo ve 90+1. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 2. galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Henüz galibiyetle tanışamayan Shakhtar ise 1 puanda kaldı.

Real Madrid ile Shakhtar, 4. haftada Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


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