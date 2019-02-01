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Real Madrid kupada güle oynaya yarı finalde!

Real Madrid, ilk maçta 4-2 mağlup ettiği Girona'yı rövanşta 3-1 yendi ve İspanya Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid kupada güle oynaya yarı finalde!
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01 Şubat 2019 01:23
İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Girona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 4-2 kazanan Real Madrid, 27. dakikada Karim Benzema ile öne geçti. Benzema 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Real Madrid devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Girona 71. dakikada Pedro Porro ile farkı 1'e indirse de Real Madrid, 76. dakikada Marcos Llorente ile skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid deplasmanda Girona'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi.

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