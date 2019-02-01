İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçındailekarşı karşıya gelecek.İlk maçı 4-2 kazanan Real Madrid, 27. dakikada Karim Benzema ile öne geçti. Benzema 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Real Madrid devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.Girona 71. dakikada Pedro Porro ile farkı 1'e indirse de Real Madrid, 76. dakikada Marcos Llorente ile skoru 3-1'e getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid deplasmanda Girona'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi.