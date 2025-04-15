Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 18:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 18:21

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları için heyecan dorukta. Real Madrid ve Arsenal yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid-Arsenal maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında bilgi almak için araştırmalara başladı. İlk maçta Arsenal sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler, maçta forma şansı bulamamıştı. Peki, Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
Real Madrid-Arsenal maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Londra'da sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, taraftarının önünde bu durumu tersine çevirmek istiyor. Arsenal ise avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Real Madrid-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi.

Arsenal ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in rövanş mücadelesini de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde Güler'in maçta oynayabileceği değerlendiriliyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Real Madrid
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'dan 13 yeni imza Trabzonspor Trabzonspor'dan 13 yeni imza
25 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı 2025 Gündem 25 bin öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı 2025
Dünya Sanat Günü ne zaman? Dünya Sanat Günü nedir? Gündem Dünya Sanat Günü ne zaman? Dünya Sanat Günü nedir?
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde geri döndü! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde geri döndü!
12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: 'Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak' TFF 3. Lig 12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: "Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak"
Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu Futbol Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu
Bacaklarındaki boy farkı ameliyatla düzeltilen futbolcu kız Milli Takım'da top koşturmak istiyor Futbol Bacaklarındaki boy farkı ameliyatla düzeltilen futbolcu kız Milli Takım'da top koşturmak istiyor
Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?
Bellingham: 'Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum' Real Madrid Bellingham: "Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!
2
Murat Sancak'tan transfer açıklaması: Deniz Dönmezer
3
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "Ali Koç aradı"
4
Fenerbahçe'nin Kostic için teklifi!
5
Galatasaray'da İlkay yerine gündemde o var!
6
Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray için açıklama!
7
Galatasaray, o dünya yıldızı için kolları sıvadı!

SON HABERLER