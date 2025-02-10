Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray için rest

Lens forması giyen PrzemysLaw Frankowski, Galatasaray'a transfer olmak için Fransız ekibinde oynamayı ve antrenman yapmayı reddetti. Galatasaray, Lens'le yaptığı pazarlıklar sonunda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Przemyslaw Frankowski'den Galatasaray için rest
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10 Şubat 2025 12:40
Galatasaray, ara transfer dönemindeki beşinci hamlesini Lens'ten Przemyslaw Frankowski ile gerçekleştiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Frankowski'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lens ile anlaşma sağladı.

L'Equipe'te yer alan haberde; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.

Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

Lens'in Frankowski için 10 milyon euro fiyat belirlediği, Galatasaray'ın da kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu, bonuslar dahil bu rakamı vereceği kaydedildi.

ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ!

Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in son oynadığı Nice maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.


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