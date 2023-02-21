Prefabrik ev depreme dayanıklı mı? Prefabrik ev avantajları dezavantajları

Prefabrik Evlerin Avantajları Nelerdir?

1. Prefabrik evler yapım kolaylığına sahiptir.

2. Prefabrik ev fiyatları uygundur.

3. Prefabrik evler her iklim koşuluna uyum sağlamaktadır.

4. Prefabrik evler portatiftir.

5. Prefabrik evler depreme karşı güvenilir yapılardır.

Prefabrik Evlerin Dezavantajları Nelerdir?

1. Prefabrik evlerin fiziksel ömrü kısadır.

2. Çift katlı prefabrik evler esneyebilir.

3. Prefabrik evler rüzgâr veya yağmurdan etkilenebilir.

Prefabrik Evler Daha mı Dayanıklı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Deprem konusunda yüksek risk bölgesinde konumlanan Türkiye'de üretilen prefabrik konutlar, deprem güvenliği açısından en sağlıklı yapılar arasında gösteriliyor. Deprem sonrası acil yerleşim yapıları olarak da tercih edilen prefabrik konutlar doğru uygulandığı taktirde deprem anı ve sonrasında zarar görmeden ayakta kalabiliyor. Özellikle prefabrik konutun inşası sırasında kullanılacak olan profillerin kaynaksız, civatalı ve galvanizli olarak uygulanması prefabrik konutları deprem güvenliği açısından daha güvenilir kılıyor. Kaynak veya kutu profilli olarak inşa edildiğinde ise deprem güvenliği açısından bina, aynı sağlıklı tepkiyi veremiyor. Doğru uygulanmış prefabrik konutlarda ise civatalı profiller yapının esnek olmasını ve dolayısıyla deprem anında oluşan kuvvetin absorbe edilmesini sağlıyor. Dış profiller ve çatı sistemlerinin ise hafif materyaller kullanılarak üretilmesi, depremde oluşan bir sarsıntıda yapının içerisindekilerinin güvende olmasına olanak sağlıyor. Prefabrik konutlar ile betonarme yapılar deprem güvenliği açısından karşılaştırıldığında ise hafif ve esnek olma özellikleriyle prefabrik yapılar bir adım öne çıkıyor.Elbistan ve Pazarcık'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 şehrin etkilendiği deprem binlerce insanımızı yuvasından etti. Depremin kış dönemine denk gelmesi de işleri oldukça zorlaştırdı. Bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri devam ederken bir yandan da evsiz kalan vatandaşlar için barınma ve yeme-içme ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı. Bunun için çadır kentler ve konteyner kentler kuruldu. Fakat depremde psikolojik olarak korkan vatandaşlar konteyner evlerin dayanıklılığını merak etmeye başladı.,Peki, Prefabrik evler depreme dayanıklı mı? Uzmanlar bu konu hakkında kesin ve net bilgiler veriyor. Uzmanlara göre, 'prefabrik yapılar uzun ömürlü yapı sınıfında olup ortalama 40 yıl güvenle kullanılabilmektedir. Rüzgâr, kar, yağmur, nem ve kullanma şekli gibi etkenler yapının ömrünü etkiler. Diğer yapı modellerinde olduğu gibi standart bakımlarının yapılması bina ömrünü olumlu yönde etkilemektedir'. Deprem noktasında ise, 'prefabrik yapılar 7 şiddetinde depreme ve 90 kilometre hızında esen bir rüzgâra kadar dayanıklıdır. Prefabrik yapıları gideceği yerin iklim koşullarını dikkate alarak Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kullanıma uygun olarak üretim yapılmaktadır' şeklinde yorumluyorlar.Prefabrik evlerin avantajları aşağıda sıralanmıştır:Prefabrik evler size zaman kazandıran konut türleridir. Özellikle uzun inşaat süreleri düşünüldüğünde prefabrik evler kısa üretim ve montaj süreleri ile fark yaratmaktadır.Prefabrik evlerin fiyatları en önemli avantajıdır. Prefabrik yapıların maliyeti diğer konut türlerine göre biraz daha düşüktür.Prefabrik evlerin üretimi tüm iklim koşullarına göre yapılabilmektedir. Bu nedenle prefabrik evin farklı amaçlarla kullanılması mümkündür. Isı ve ses yalıtımı için kullanılacak malzemeler de farklı iklim koşullarına göre değişebilmektedir.Prefabrik evlerin bir diğer avantajı da portatif olmalarıdır. Prefabrik evlerin yerini değiştirmek istediğinizde, oradan taşınma ve başka bir yere kurulum yapma şansına sahipsiniz.Prefabrik evlerin yapımında kullanılan çelik ve PVC karışımlı malzemeler hafif ve esnektir. Bu prefabrik evlerde kullanılan malzemelerin özellikleri deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklıdır.Prefabrik evlerin dezavantajları aşağıda sıralanmıştır:Prefabrik evlerin sıklıkla duyduğunuz dezavantajı kullanım ömürleri ile ilgilidir. Prefabrik bir evin ömrü betonarme evlere göre daha kısa olsa da kullanılan malzemelerin kalitesi ve bakımınıza göstereceğiniz hassasiyet ile bu süreyi uzatmanız mümkündür.İki katlı prefabrik bir evde esneme sorunu olabilmektedir. Özellikle ikinci katta esneme sorunu prefabrik ev sahiplerinin şikâyet ettiği bir durumdur. Bunun temel nedeni, üreticilerin daha ucuz fiyatlar sunmak için bazı malzemelerde kesinti yapması olarak görülmektedir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda vardır. Prefabrik evlerin bir diğer dezavantajı da yalıtımları ile ilgilidir. Prefabrik evlerde ses yalıtımında kullanılan malzemeler iyi değilse odalar arasında seslerin duyulması mümkündür.Bu noktada iyi bir yalıtım için seçeceğiniz duvar kalınlığına ve duvar panelleri arasında kullanılan malzemeye dikkat etmelisiniz. Duvar panelleri arasında 16 dansti yoğunlukta strafor kullanılması dikkat etmeniz gereken teknik detaylardan biridir.Prefabrik evlerin yağmurlu ve rüzgârlı havalara dayanıklı olmadığını sık sık duymuşsunuzdur. Bu kullanılan malzemenin kalitesine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Kalitesiz malzemelerle yapılmış prefabrik bir ev rüzgârda ses çıkarabilmektedir. Yağmurlu havalarda, içeride yağmur yağıyormuş gibi bir ses de çıkarabilmektedir.Prefabrik evlerin avantaj ve dezavantajlarını kapsamlı bir şekilde vermeye çalıştık. Prefabrik evlerin dezavantajları olsa da daha fazla özelliğin onları çekici kıldığını fark etmişsinizdir. Siz de prefabrik ev sahibi olmak istiyorsanız, detaylı araştırma sürecinden geçeceğiniz dezavantajlardan da kurtulabilirsiniz.Betonarme yapılara göre çok daha dayanıklıdır. Prefabrik evler, dayanıklılık ve yalıtım sistemleri ile çok güzel bir şekilde donatılmıştır. Her durum göz önünde bulundurularak dayanıklılık en üst seviyede olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle depreme dayanıklı evlerdir. Prefabrik evler sadece depreme dayanıklı olmayıp, Türkiye'nin 1., 2. ve 3. iklim bölgeleri göz önünde bulundurularak, her mevsime dayanıklı evler yapılmakta ve birinci derece deprem olan yerlere göre ideal prefabrik evler inşa edilmektedir. Bu nedenle ideal prefabrik evler depreme dayanıklı olarak üretilmektedir. Prefabrik evlerin depreme dayanıklı olup olmadığından şüphe edenlerin bilmesi gereken bir detay daha vardır. Yani prefabrik evler şimdiden deprem evi olarak ortaya çıkmıştır. Prefabrik evlerin deprem evi olarak karşımıza çıkmasının nedeni, betonarme binaya göre çok daha hafif olmalarıdır. Bina çok daha hafif olduğu için parçalar çelik vidalarla birleştirilmiştir. Sökülen parçaların çelik vidalarla montajı sayesinde deprem anında konutlar da esnemektedir. Bu esneme sayesinde evler uzar ama çökme olmaz. Bu nedenle prefabrik evlerin ilk ortaya çıkışı ve ilk tanıtımı deprem konutu olarak olmuştur. Görüldüğü gibi prefabrik evler depreme dayanıklı olmaları nedeniyle depreme karşı son derece dayanıklı olan deprem evleridir. Aynı zamanda prefabrik evler çelik bir çerçeve üzerine monte edilmektedir. Prefabrik evler diğer evlere göre depreme karşı çok daha dayanıklıdır. Herhangi bir şüphe duymanıza gerek yoktur. Çünkü prefabrik evler esnemektedir. Bu esneme ile evler çökmez. Prefabrik evler bu esneme sayesinde depreme karşı çok daha dayanıklıdır.