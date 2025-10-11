Portekiz - İrlanda maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Portekiz - İrlanda maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Portekiz ve İrlanda karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Portekiz - İrlanda maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Portekiz - İrlanda maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.PORTEKIZ - İRLANDA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Portekiz, İrlanda ile karşı karşıya gelecek. Portekiz - İrlanda maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Portekiz - İrlanda maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.