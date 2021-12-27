Polonya teknik direktörü, Flamengo ile sözleşme imzaladı

Polonya'dan ayrılmak isyeten ancak federasyon tarafından kabul edilmeyen milli takım teknik direktörü Paulo Sousa'nın Flamengo ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.



Gazeteci Viyana Casagrande, Polonya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası play-off maçlarından önce görevi bırakmak istediğini söyleyen Souza'nın önümüzdeki yıl Flamengo'nun başına geçeceğini aktardı.



Haberde Sousa'nın, Polonya Milli Takımı'nı yarı yolda bıraktığı düşüncesiyle federasyon ve gazeteciler tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığı ifade edildi.



Brezilyalı teknik direktörün: "Rezillik, korkağın eylemi, Polonya teknik direktörü, Rusya maçı öncesi milli takımdan kaçıyor" gibi sözlerle eleştirildiği belirtildi.



Daha önce, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın da Flamengo ile anlaştığı iddia edilmişti.



Polonya, Dünya Kupası play-off maçında Rusya ile karşı karşı gelecek.





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