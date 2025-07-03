Detroit Pistons, Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga'yı kadrosuna katmak için ciddi şekilde devrede.NBA muhabiri Matt George'un aktardığına göre, Sacramento Kings'in de dahil olduğu görüşmelerde Malik Monk'un takasa dahil edilmesi beklenmiyor.22 yaşındaki Kuminga, sınırlı serbest oyuncu konumunda. Warriors ile yapılan görüşmeler sürerken, Kuminga'ya Miami Heat, Chicago Bulls, Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans gibi takımlar da ilgi gösteriyor.Bu sezon 24.3 dakika ortalamayla sahada kalan Kuminga, 15.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalayarak önemli bir gelişim sergiledi.Ancak Miami Heat, yıllık 30 milyon dolar seviyesindeki maaş beklentisine mesafeli yaklaşırken; Chicago Bulls cephesi, Nikola Vucevic'in dahil olduğu bir senaryo bulmakta zorlanıyor. Pelicans ise lüks vergisi sınırına yakın oldukları için finansal engellerle karşı karşıya.Golden State'in, pazarda yeterli teklif gelmemesi durumunda Kuminga'yı daha makul bir kontratla elinde tutma olasılığı artıyor.Kuminga'nın kariyer ortalamaları: 258 maçta 12.5 sayı, 4.0 ribaund ve 1.8 asist. Şut yüzdesi zaman zaman dalgalansa da savunma çeşitliliği ve atletizmi ile dikkat çekiyor.