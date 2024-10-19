Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 14:30

Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pevidem-Benfica maçı canlı izle | Pevidem - Benfica maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Portekiz Kupası kapsamında Benfica yarın Pevidem SC deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun Orkun Kökçü ile birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, Pevidem-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Abone Ol
Portekiz Kupası 3. turunda Benfica deplasmanda Pevidem ile karşılaşacak. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi Türk yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Pevidem - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

PEVİDEM SC-BENFİCA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Milli aranın ardından Portekiz Kupası'nda maçlar kaldığı yerden devam ediyor.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, Pevidem SC karşısında deplasman maçına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Benfica'ya transfer olduğundan beri büyük başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Kupası kapsamında oynanacak olan Pevidem SC maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile çıktığı 6 karşılaşmada toplam 4 gol attı.

Karşılaşmada ayrıca Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Orkun Kökçü ise bu sezon Benfica ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 gol, 3 asist yaptı.

PEVİDEM SC-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pevidem SC-Benfica karşılaşması yarın (19 Ekim 2024 Cumartesi) saat 22.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpasa Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak
Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Wolverhampton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Wolverhampton-Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz
Barcelona'da kale yine Pena'nın Barcelona Barcelona'da kale yine Pena'nın
Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor Futbol Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor
Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor Futbol Görme engelli kadın futbolcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından uluslararası başarı hedefliyor
Rangers'tan Ryan Kent açıklaması Fenerbahçe Rangers'tan Ryan Kent açıklaması
ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda Futbol ALG Spor'un gözü liderlik koltuğunda
Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek Sivasspor Sivasspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jan Vesely: "İstanbul bana daha yakın"
2
Elif Elmas için ayrılık gelişmesi!
3
Galatasaray, TFF'ye gidiyor!
4
Karsdorp'tan Mourinho itirafı!
5
Mehmet Büyükekşi'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap!
6
Kerem Aktürkoğlu için transfer itirafı!
7
Antalyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

yukarı ok