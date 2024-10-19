Pevidem-Benfica Maçı Canlı İzle Şifresiz | Pevidem-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Milli aranın ardından Portekiz Kupası'nda maçlar kaldığı yerden devam ediyor.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica, Pevidem SC karşısında deplasman maçına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi.

Benfica'ya transfer olduğundan beri büyük başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Kupası kapsamında oynanacak olan Pevidem SC maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile çıktığı 6 karşılaşmada toplam 4 gol attı.

Karşılaşmada ayrıca Orkun Kökçü'nün de ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Orkun Kökçü ise bu sezon Benfica ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 gol, 3 asist yaptı.

Pevidem SC-Benfica karşılaşması yarın (19 Ekim 2024 Cumartesi) saat 22.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

Portekiz Kupası 3. turunda Benfica deplasmanda Pevidem ile karşılaşacak. 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Benfica Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi Türk yıldızlarıyla galibiyet peşinde olacak. Peki, Pevidem - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.