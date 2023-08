Pasaport ücretleri 2023: Pasaport harcı ne kadar, (6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık) yenileme fiyatları ve gerekli evraklar!

Pasaport ücretleri her sene değerleme oranına göre artış gösterir. 2022 yılında pasaport ücretleri yüzde 36 artmıştı. Son zamanlarda ise pasaport ücretlerinin önemli derecede zamlanacağı gündemde. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayan bireyler 2023 yılında pasaport ücretlerine ne kadar zam geleceğine dair araştırmalar yapıyor. Pasaport fiyatları, her sene yeniden değerleme oranında zamlanmaktadır. 2022 senesinde %36 oranında zam belirlendi. 2023 senesinde ise bu işlemlere oldukça fazla zam geleceği tahmin ediliyor. Pasaport nedir, çeşitleri nelerdir, pasaport çıkarma gibi pek çok konu hakkındaki bilgileri sizler için araştırdık. Siz de merak ettiğiniz her ayrıntıyı bu yazı aracılığıyla öğrenebilir ve tüm sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.Pasaport, yurt dışı seyahatlerinde kullanılan uluslararası bir kimlik belgesidir. Bireylerin isteği üzerine yetkili kurumlar ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Pasaport almak için online veya yetkili kurumlar üzerinden başvuru yapılabilir. Pasaport başvurusu, ücretlere ve kurallara tabidir.Yurt dışı seyahatlerinde kullanabileceğiniz pasaport çeşitleri vardır. Bunlar; Umuma mahsus pasaport, hususi pasaport, diplomatik pasaport ve hizmet pasaportudur. Gerekli koşulları yerine getiren Türk Cumhuriyeti vatandaşı umuma mahsus pasaport başvurusu yapabilir. Diğer pasaport çeşitleri için belirli kriterler vardır. Farklı pasaport türleri renklerle ayrılmış ve farklı statülerdeki kişiler için tanımlanmıştır. Üst düzey devlet yetkilileri, devlet memurları, diplomatlar ve vatandaşlar farklı pasaport çeşitlerine sahiptir.Türk vatandaşlarının sahip olabileceği pasaport türü olan bu pasaport ülkemizde yaygın olarak kullanılır. Ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir. Bordo pasaport, vatandaşların yurt dışına seyahat ettikleri zaman yabancı kurumlara sunduğu bir belgedir. Pasaport kriteri, bireyin yurt dışına seyahati için engelinin bulunmadığı durumları içerir. Bordo pasaport, az sayıda başvuru belgesi gerektiren bir pasaport olması sayesinde kolaylık sağlar. Bordo pasaport alan kişiler, değişkenlik gösterebilmekle beraber pek çok ülkeyi vizesiz ziyaret edebilir. Geçerlilik süresi 10 yıla kadar uzanabilen bu pasaportlar sık seyahat eden kişiler için oldukça avantajlıdır.Devlet sporcuları, devlet memurları ve gerekli kriterleri karşılayan iş insanları hususi pasaport alabilir. Diğer pasaport çeşitlerinden farkı kişinin aile bireylerine de avantaj sağlayan bir pasaport olmasıdır. Yeşil pasaport alabilen bazı hak sahipleri aşağıdaki gibidir;1. 2. ve 3. kademe devlet memurları,Belirli kriterleri karşılayan iş insanları,Eski meclis üyeleri,Büyükşehir il ve ilçe başkanları,Yeşil pasaport sahiplerinin eşleri ve çocukları(25 yaşın altında)Pasaport çeşitleri arasında en ayrıcalıklı olan ve siyah pasaporttur. Diplomatik pasaport, diğer pasaportlara nazaran az kişiye verilir. Siyah pasaport, Dışişleri Bakanlığı pasaport bölümü tarafından oluşturulur. Diplomatik pasaport, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet veren üst düzey yetkililere verilen kimlik belgesidir. Bu pasaport, bireyin dışında ailesine de verilir. Diplomatik pasaport, daha fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlar. Harç ücreti bulunmaz ve bireyin ailelerine de avantajlar sunar. Siyah pasaport alabilen bazı hak sahipleri aşağıdaki gibidir;Meclis üyeleri,Bakanlık müsteşarları,Orgeneraller,Anayasa mahkemesi başkan ve üyeleri,Valiler,Meclis üyesi olmayan bakanlar,Yargıtay, mahkeme ve genelkurmay başkanları,Oramiraller,Eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanları,Yasama meclisleri eski başkanları,Diyanet işleri başkanı,Büyükşehir belediye başkanları.4) Hizmet Pasaportu (Gri)Devlet hizmetinde bulunacak kişilere tanımlanan gri pasaport, diğer pasaport çeşitlerinden farklı kullanıma sahiptir. Hizmet pasaportu, turistik amaçlarla kullanılamaz. Yeşil pasaporta sahip olmayan kişilere yurt dışı görevleri için verilen gri pasaport, sadece hizmet döneminde geçerlidir ve ilgili ülkenin vizesini içerir. Harç ücreti gerektirmeyen bu pasaport, hak sahibinin ailesine de avantaj sunar. Aynı zamanda pasaport çıkarma sürecinde bireye kolaylık sağlar. Hizmet pasaportu alabilen bazı hak sahipleri aşağıdaki gibidir;Belediyeler,Devlet tarafından görevlendirilen kişiler,Kızılay ve Türk Hava Kurumu tarafından görevlendirilen bireyler,Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden memurlarMilli sporcular.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (https://randevu.nvi.gov.tr) internet adresi üzerinden yapabilirsiniz. Pasaport randevusu telefon üzerinden de alınabilir. Çağrı merkezinden alo 199 Nüfus ve Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu tarihi belirlenebilir. Alınan randevuya gidilmemesi durumunda, randevu saatinizden minimum yarım saat önce iptal etmeniz önemlidir. Pasaport başvurusu için randevu sayfasından randevu alabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra pasaport türü ve alınacağı yer seçilir. Randevu oluştuktan sonra verilen tarihte gerekli evraklarla ilgili kuruma gidilerekBaşvurunun ardından pasaport harcı yatırırken belirlenen geçerlilik süresine uygun pasaport ücreti ödenir. Geçerlilik süresi, pasaportun seyahatlerde ne kadar süre kullanabileceğini gösterir. Ülkeler, bu duruma göre vize verirler. Bu süre genellikle altı aydır. Fakat bazı ülkeler bir ay, bazı ülkeler üç ay, bazıları ise bir sene geçerlilik süresi olan pasaporta sahip bireylerin vize başvurusunu kabul eder.Kanuna göre yeniden değerleme oranı, bir önceki senenin aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) oluşan ortalama fiyat artış oranına denilmektedir.2022 senesinde alınan pasaportlar %36 oranında zamlanmıştı. Pasaportların süresine göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. 2022 senesinde alınan pasaport ücretleri aşağıdaki gibidir;6 Ay 309,40 TL 225,00 TL 534,40 TL oldu.1 Yıl 452,30 TL 225,00 TL 677,30 TL oldu.2 Yıl 738,40 TL 225,00 TL 963,40 TL oldu.3 Yıl 1049,00 TL 225,00 TL 1274,00 TL oldu.4-10 Yıl 1478,30 TL 225,00 TL 1703,30 TL oldu.Not: Hususi ve hizmet türü pasaportlar harç bedelinden muaftır.2023 yılı için Yeniden Değerleme Oranı hesabında zam uygulandı.Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili.6 ay 1.034,55 TL1 yıl 1.512,45 TL2 yıl 2.469,15 TL3 yıl 3.507,75 TL4 yıl üzeri 4.943,25 TLPasaport Defter Bedeli: 501,00 TL6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 lira oldu.1 yıllık pasaportun harç tutarı1008 liradan 1512 liraya yükseldi.2 yıllık pasaportun harç tutarı 1646 liradan 2469 liraya yükseldi.3 yıllık pasaportun harç tutarı 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya yükseldi.3 yıldan fazla pasaportun harç bedeli 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya yükseldi.Her sene zamlanan pasaport ücretlerine karşın bu sene daha yüksek olabilecek zam ihtimali pek çok kişiyi düşündürmekte. 2023 yılı pasaport zammı haberlerini almaya başladık. Sene başında yüzde 36 olarak açıklanan değerleme oranının bu yıl için daha çok artacağı düşünülmektedir. Yeniden değerleme oranı 2021 senesinde yüzde 9,11 olarak açıklanmıştı. Pasaport ücretlerine, yeni yılda iki katından daha fazla zam gelmesi bekleniyor.T.C. kimlik kartı,Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,Eski pasaportlar,Pasaport harcı ve defter bedelinin ödenmiş olması,Muvaffakatname. (reşit olmayan ya da engelli bir birey için)Not: Ebevynlerden biri cezaevindeyse o bireyin muvafakatnamesi gerekmiyor. Ancak bireyin cezaevinde olduğuna dair belge gerekiyor. Ebevynlerden biri vefat etmişse sağ olanın muvafakatı isteniyor.Önceden ödemeler yalnızca anlaşmalı bankalara yatırılıyordu. Şimdi defter ve harç ücreti online olarak yatırılabiliyor. Ama yine de bankaya gidip yatırmak isterseniz anlaşmalı bazı bankalar aşağıdaki gibidir;Akbank,Denizbank,QNB Finansbank,ING Bank,Odeabank,Şekerbank,T.C. Ziraat Bankası,Garanti Bankası,Halk Bankası,Türkiye İş Bankası,Yapı Kredi Bankası.Pasaport yenileme işlemi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;Pasaport talep formu,Kamu görevlisi olmayan kişiler için talep formuyla beraber görev onayı,Nüfus cüzdanı,1 adet biometrik fotoğraf,Pasaport defter bedelinin ödemesi,Parmak izi,Muvafakatname, (18 yaş altı çocuklar için)Kullanılan pasaport.