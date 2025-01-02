Osayi-Samuel'den Galatasaray cevabı

Geçtiğimiz günlerde ise Osayi-Samuel'in sezon sonunda Galatasaray'la anlaşarak sarı-kırmızılı formayı giyeceği yönünde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Galatasaray'la anlaştığı iddialarının gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi, Osayi ile bir görüşme yaptı.Nijeryalı oyuncu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Benim gönlüm Fenerbahçe'de kalmaktan yana" cevabını verdi. Nijeryalı oyuncunun menajeri yeniden İstanbul'a davet edildi.