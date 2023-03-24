Haber Tarihi: 24 Mart 2023 09:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 09:49

Oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır? (Diyanet 2023)

İslam Alemi on bir ayın sultanı ramazanı başladı. İslam alemi 2018 Ramazana buruk girse de ramazanın bereketi şimdiden her tarafı sardı. Oruç tutanlar ramazanda bir takım soruların cevabını aramakta Oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır? Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır? (Diyanet 2023)
Abone Ol
Oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır sorusu Ramazan ayında yoğun olarak aranıyor. Martayına denk gelen Ramazan ayında çeşitli sorular gündemi meşgul ediyor. Oruçlu zamanlarda en büyük zorluk ise susuzluk. Oruçlu iken serinlemek için duşa girmek isteyenlerin aramaları da arttı. Peki, oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır? Oruçluyken rüyalanmak orucu bozar mı? İşte detaylar...
Ramazan ayında gusül (boy abdesti) alırken dikkat edilmesi gerekenler.
Oruçluyken gusul abdesti alınır mı, nasıl alınır?

Uykuda ihtilam olmak orucu bozmaz. Ancak bir vakit namazı kaçıracak kadar cünüb durmak caiz değildir. Bu bakımdan oruçlu iken de gusül abdesti alınmalıdır. Ancak ağıza su verince gargara yapılmaz. Sadece ağıza suyu alıp boşaltırsınız. Bir ibadet açıklanırken, onun en mükemmeli anlatılır. Ancak başka bir ibadetle ilgisi olunca ona göre hareket etmek gerekir. Oruçlu kimsenin gusül ve abdest alması da bunlardan biridir. Yıkanmak, duş almak, yüzmek orucu bozmaz. Ancak ağza kontrolsüz su kaçırmamak ve yutmamak şartıyla. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (asm) oruçluyken gusül almış, yıkanmıştır. Ağız çalkalamak, orucu bozmaz. Ağıza alınan su yutulursa oruç bozulur. Oruçlunun ağız ve burun temizliği yaparken dikkat edeceği husus, içeriye su kaçırmamasıdır. İçeriye su kaçmayacak şekilde ağzına ve burnuna su vermelidir. Hata ile boğaza su kaçarsa oruç bozulur kaza gerekir, kefaret gerekmez.

Oruçluyken Cünüp Olmak Orucu Bozar mı?

Uykuda ihtilam olmak yani cünüp olamak orucu bozmaz. Ancak bir vakit namazı kaçıracak kadar cünüb durmak caiz değildir. Bu bakımdan oruçlu iken de gusül abdesti alınmalıdır. Ancak ağıza su verince gargara yapılmaz. Sadece ağıza suyu alıp boşaltımak yeterlidir.

Oruçlu Bir Kimsenin Guslederken Ağza ve Burna Su Vermesinin Ölçüsü Nedir?

Guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar. 

Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

Yıkanmak, banyo yapmak, duş almak, yüzmek orucu bozmaz. Ancak ağza kontrolsüz su kaçırmamak ve yutmamak şartıyla. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz oruçluyken gusül almış, yıkanmıştır.

Ağız çalkalamak, orucu bozmaz. Ağıza alınan su yutulursa oruç bozulur. Oruçlunun ağız ve burun temizliği yaparken dikkat edeceği husus, içeriye su kaçırmamasıdır. İçeriye su kaçmayacak şekilde ağzına ve burnuna su vermelidir. Hata ile boğaza su kaçarsa oruç bozulur kaza gerekir, kefaret gerekmez.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Mert Hakan Yandaş 11'i unuttu! Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş 11'i unuttu!
Stefan Kuntz'dan Arda Güler planı! Milli Takım Stefan Kuntz'dan Arda Güler planı!
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu Galatasaray İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu
Mesut Özil'den veda sonrası ilk açıklama! Fenerbahçe Mesut Özil'den veda sonrası ilk açıklama!
Hamit Altıntop: 'Sabırsız bir milletiz' Milli Takım Hamit Altıntop: "Sabırsız bir milletiz"
Altay Bayındır efsanelerin izinde Fenerbahçe Altay Bayındır efsanelerin izinde
Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu Galatasaray Mustafa Muhammed ayın oyuncusu oldu
Trabzonspor resmi teklif bekliyor! Trabzonspor Trabzonspor resmi teklif bekliyor!
Öpüşmek orucu bozar mı? Sevgiliye sarılmak orucu bozar mı? Gündem Öpüşmek orucu bozar mı? Sevgiliye sarılmak orucu bozar mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Çağlar Söyüncü'den Chelsea'ye ret! Kararını verdi
2
Fenerbahçe'de Jin Ho Jo fırtınası!
3
Aziz Yıldırım'a kumpas tazminatı ödenecek
4
Bayern'de sürpriz ayrılık gerçekleşiyor
5
Galatasaray'da 18 milyon euroluk pişmanlık!
6
Nuri Şahin'e Dortmund'dan bomba teklif!
7
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pişmanlığı!

SON HABERLER

yukarı ok