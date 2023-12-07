Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 10:08

Okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller (7 Aralık 2023)

Bugün okullar tatil mi? 7 aralık günü kar tatili olan iller hangileri merak ediliyor. Yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde okullar zaman zaman tatil edilirken, kar tatili için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarında. 7 Aralık Perşembe günü okula gitmek durumunda olan öğretmen ve öğrenciler, "Bugün okullar tatil mi? 7 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

Okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller (7 Aralık 2023)
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Bugün okullar tatil mi? Öğrenciler tarafından 7 aralık günü kar tatili olan iller hangileri sorusunun detaylarını merak ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'den 3 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu şehirlerde öğrenciler kar tatili haberi için gözünü valilikten gelecek açıklamalarına çevirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 7 Aralık okullarda kar tatili olacak mı, ders var mı?" İşte 7 Aralık yarın kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER 7 ARALIK (BUGÜN)

7 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji'nin bazı bölgeler için yağışlı hava tahminleri yapıldığı belirtilmiş olsa da, ülke genelinde Valilik ve Kaymakamlıklardan resmi bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Bu nedenle, 7 Aralık 2023 tarihinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi bulunmamaktadır.

Gelişmeleri takip ederek resmi açıklamaları kontrol etmeniz önerilir.
 ÜÇ BÜYÜK KENTTE YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Başkent Ankara'da hava durumu raporlarına göre sıcaklığın 12 derece olması beklenirken, İstanbul'da 13 derece ve İzmir'de 16 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yoğun yağış öngörülmese de, genel olarak sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

3 KENTTE KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AA'dan alınan bilgilere göre, Ardahan, Kars çevreleri, ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklentisi bulunmaktadır. Erzurum çevresinde yağmur ve sağanakla başlayacak olan yağışın zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde ise yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

AFAD'DAN UYARI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istenmiştir.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Başkent Ankara'da sıcaklığın 11, İstanbul'da 13, İzmir'de ise 17 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor. Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda dışında genel olarak yurt genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Sıcaklıklar bir miktar düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 10, İzmir'de ise 15 derece civarında seyredecektir.


CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ ANKARA VE İSTANBUL'DA

Hafta sonunun ilk günü, Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak yağış beklenmektedir. Başkent Ankara'da sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de ise 14 derece az bulutlu ve açık bir hava öngörülmektedir.

 
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