Okullar tatil mi? 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi 2023?

4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, binlerce öğrenci için merak konusu oldu. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, valilikler tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Peki, 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, hava şartları dolayısıyla merak konusu oldu. Pazartesi günü için beklenen hava durumuna göre Muğla ve Aydın dolaylarında şiddetli yağış bekleniyor. Diğer illerde ise herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Dolayısıyla okulların tatil edilmesi hususunda henüz bir beklenti bulunmuyor.Okulların tatil olduğuna dair açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.