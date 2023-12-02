Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 12:13

Okullar tatil mi? 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi 2023?

"4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kodlu uyarıları sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edilmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde pek çok ilde okulların tatil olması üzerine öğrenciler ve ebeveynleri, 4 Aralık'ta okullar tatil mi sorusuna cevap aradı. Hafta içinde son olarak lodos ve olumsuz hava şartları dolayısıyla Bursa'da okullar tatil edilmişti. Peki, 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Okullar tatil mi? 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi 2023?
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4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, binlerce öğrenci için merak konusu oldu. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, valilikler tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Peki, 4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
4 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

4 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, hava şartları dolayısıyla merak konusu oldu. Pazartesi günü için beklenen hava durumuna göre Muğla ve Aydın dolaylarında şiddetli yağış bekleniyor. Diğer illerde ise herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Dolayısıyla okulların tatil edilmesi hususunda henüz bir beklenti bulunmuyor.

Okulların tatil olduğuna dair açıklama yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.


 
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