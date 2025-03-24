Haber Tarihi: 24 Mart 2025 17:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 17:08

Okullar ne zaman tatil olacak? 2025 Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak?

Nisan ara tatili bir diğer adıyla 2. ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte, okullarda 2. ara tatil için tarih belli oldu. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak. Peki, nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB ara tatil takvimi.

Okullar ne zaman tatil olacak? 2025 Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak?
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2024-2025 okullarda nisan ara tatili için geri sayım başladı. 2. dönemin yarısı nisan ara tatiliyle birlikte tamamlanacak ve artık yaz tatili için geri sayım başlanacak. Öğrenciler nisan ara tatiliyle birlikte 9 gün ders temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulacak. Peki, Nisan ara tatili (2. ara tatil) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2024-2025 yılında ilk ara tatil 31 Ocak 2025 Cuma günü sonlandı ve ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yaşamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü öğrencilerin karne alması ile son bulacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı 2025 yılı eylül ayında başlayacak.

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