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Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor

calendar 02 Ağustos 2025 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da devam ediyor
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Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay karışık takım eleme atışları yapıldı.

Şampiyona, yarın makaralı yay bireysel final atışlarıyla son bulacak.

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